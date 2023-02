Sitka Gold startet Winter-Bohrkampagne auf Goldprojekt im Yukon

Die Explorationsarbeiten können bald weitergehen: Bei Sitka Gold Corp. (CNSX: SIG, WKN: A2JG70, ISIN CA8606471065) nehmen die Vorbereitungen für das Jahr 2023 Fahrt auf. Wie der Explorer aus Vancouver am Donnerstag bekanntgab, wurde ein Dienstleister für die anstehenden Winter- und Sommerbohrprogramme auf dem Goldprojekt „RC“ im Yukon-Territorium (Kanada) gewonnen. Die Mobilisierung der Geräte für das Winterbohrprogramm soll im März beginnen; zurzeit werden Mannschaft und Ausrüstung dafür vorbereitet.

Die Wahl fiel auf die Firma Kluane Drilling Ltd. aus Whitehorse, Yukon. Wie Corwin Coe, der Direktor und Geschäftsführer von Sitka kommentierte, sei man erfreut, Kluane Drilling für die Bohrprogramme des laufenden Jahres beauftragt zu haben. Es handele sich um ein gut etabliertes Unternehmen, das bereits nachweislich erfolgreiche und kosteneffiziente Diamantbohrprogramme unter allen Gelände- und Wetterbedingungen im Yukon ausgeführt hat; dies sowohl im Sommer als auch im Winter. Man freue sich auf die Zusammenarbeit, während zurzeit der Beginn des Winterbohrprogramms auf „RC“ geplant werde.

Ein Bohrdienstleister mit Erfahrung

Kluane Drilling Ltd. stellt qualitativ hochwertige Bohrdienstleistungen auf Basis von technischer Innovation und menschlichem Geschick bereit. Man verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Sachen Diamantbohrungen im Yukon und weltweit, ist darauf spezialisiert, eine hohe Bohrproduktion unter schwierigen Bedingungen zu erzielen und sowohl unter Sommer- als auch Winterbedingungen zu bohren. Mit diesem Know-how hat Kluane bereits viele Bergbauunternehmen im Tombstone Gold Belt überzeugt. Nun wurde die Firma mit der Durchführung von bis zu 10.000 Bohrmetern auf dem Vorzeige-Goldprojekt „RC“ beauftragt.

Erste Ressourcenschätzung durch das Bohrprogramm 2022

2022 hatte eine Ausscher-Bohrkampagne auf „RC“ bis zu 201,0 Meter mit 1,26 Gramm Gold je Tonne ergeben, darin 82,0 Meter mit 2,04 Gramm Gold je Tonne. Dies mündete in die Erstellung einer NI 43-101-konformen ersten Mineralressourcenschätzung. Diese beziffert in der Kategorie „abgeleitet“ (inferred) 1.340.000 Unzen Gold ab der Oberfläche mit einem Gehalt von 0,68 Gramm Gold je Tonne. Zugrunde gelegt wurde der Schätzung ein Cut-off-Gehalt von 0,25 Gramm Gold je Tonne.

Diese erste Mineralressourcenschätzung umfasst die oberflächennahen Lagerstätten „Blackjack“ (900.000 Unzen Gold mit 0,83 Gramm Gold je Tonne) und „Eiger“ (440.000 Unzen Gold zu 0,50 Gramm Gold je Tonne). Beide sind in alle Richtungen offen und liegen im Abstand von etwa zwei Kilometern entlang einem mineralisierten Korridor, wo geringfügige Bohrungen schon erwiesen hatten, dass die Mineralisierung sich in der Zone „Saddle“ fortsetzt. Diese befindet sich mittig zwischen den Lagerstätten.

Die Lagerstätten wären tagebaufähig und eignen sich für Haldenlaugungs-Verfahren. Sogenannte „Bottle Roll“-Tests ergaben Hinweise darauf, dass das Gold nicht feuerfest sei und eine hohe Ausbeute von bis zu 94 Prozent bei nur minimalem Natriumcyanid-Verbrauch möglich ist.

Diesjährige Bohrkampagnen auf „RC“

Das Winter- und Sommerbohrprogramm von 2023 auf „RC“ soll an die erfolgreichen Ergebnisse aus dem Vorjahr anknüpfen. Der Schwerpunkt wird nun auf der Erweiterung der Ressourcen von „Blackjack“ und „Eiger“ liegen. Die Bohrungen sind darauf ausgerichtet, die bekannte Mineralisierung seitlich und in der Tiefe zu erweitern.

Geplant sind außerdem Bohrungen entlang dem mineralisierten Korridor zwischen „Eiger“ und „Blackjack“ in und um die „Saddle“-Zone. Diese ist, wie oben geschildert, bislang wenig erprobt; hat aber bereits Potenzial für zusätzliche Ressourcen bewiesen. So hatten Bohrungen aus den Jahren 2020 und 2021 aufschlussreiche Ergebnisse geliefert. Das Bohrloch DDRCCC-20-01 lieferte 0,52 Gramm Gold je Tonne auf 84,8 Metern ab der Oberfläche, DDRCCC-21-19, durchteufte 80,0 Meter zu 0,59 Gramm Gold je Tonne aus 48,0 Metern Tiefe.

Sitka geht davon aus, dass die Informationen, welche die diesjährigen Bohrkampagnen liefern werden, die aktuelle Ressourcenschätzung erheblich erweitern und zugleich das Verständnis des großen und robusten mineralisierten Goldsystems verbessern dürften. Dessen Streichenlänge beträgt mindestens zwei Kilometer und umfasst mehrere hochgradige Strukturen, darunter ein 2-Meter-Intervall mit bis zu 31,2 Gramm Gold pro Tonne.

Über das Goldprojekt „RC“

„RC“ im Tombstone-Goldgürtel im Territorium Yukon ist ein zusammenhängendes Landpaket von insgesamt 376 Quadratkilometern. Das Projekt erstreckt sich über die ganzjährig via Straße zugänglichen Bezirke Clear Creek, Big Creek und Sprague Creek. Das Areal besteht aus fünf Grundstücken; „RC“, „Bee Bop“, „Mahtin“, „Clear Creek“ und „Barney Ridge“. Unmittelbar angrenzend an das „RC“-Projekt liegen die Grundstücke „Clear Creek“ von Victoria Gold und „Florin Gold“ von Florin Resources Inc.

Die oben erwähnten, in alle Richtungen offenen Lagerstätten „Eiger“ und „Blackjack“ befinden sich in direkter Nähe der Autobahn- und Strominfrastruktur. Sie liegen am östlichen und westlichen Ende eines etwa 500 Meter mal 2.000 Meter weiten, intrusionsbezogenen Goldsystems. Gebohrt wurden bislang nur 38 Diamantbohrlöcher mit insgesamt etwa 13.000 Metern. Die Ergebnisse enthielten bis zu 201 Meter mit 1,26 Gramm Gold je Tonne ab der Oberfläche, darin 82,0 Meter zu 2,04 Gramm Gold je Tonne sowie 4,87 Gramm Gold je Tonne aus Bohrung DDRCCC-22-040 bei „Blackjack“ und 354 Meter zu 0,41 Gramm Gold je Tonne, darin ein Intervall von 72 Metern zu 0,72 Gramm Gold je Tonne aus Bohrloch DDRCCC-21-09 bei „Eiger“.

Daneben besitzt Sitka Gold einen großen Bestand historischer und aktueller Daten aus Explorationen der vergangenen 40 Jahre auf den Grundstücken. Die jüngsten Erkundungen und die Zusammenstellung der historischen Daten führten zur Definition mehrerer mineralisierter Zonen. Diese weisen sowohl auf Goldlagerstätten mit großen intrusionsbezogenen Tonnagen hin wie auch auf hochgradige Lagerstätten mit Adern und Brekzien.

Das „RC“-Lagerstättenmodell

„RC“ liegt strategisch mittig zwischen den Goldminen „Eagle Gold“ (betrieben von Victoria Gold Corp. und seit 2020 in kommerzieller Produktion) und „Brewery Creek“ (Sabre Gold Mine Corp.).

Die Exploration von „RC“ konzentriert sich im Wesentlichen auf die Identifizierung eines intrusionsbedingten Goldsystems. Tatsächlich ist der Tombstone-Goldgürtel bekannt für das herausragende Vorkommen solcher Lagerstätten innerhalb der Tintina-Goldprovinz im Yukon und in Alaska. Wichtige Lagerstätten sind die Minen „Fort Knox“ in Alaska (Kinross Gold Corp.) „Eagle Gold“ (Victoria Gold Corp.), „Brewery Creek“ (Sabre Gold Mines Corp.), „Florin Gold“ (Florin Resources Inc.) sowie das Projekt „AurMac“ (Banyan Gold Corp.).

Das kanadische Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver legt seinen Fokus auf die Exploration wirtschaftlich rentabler Mineralvorkommen, wobei hochwertige Gold-, Silber- und Kupfergrundstücke den Schwerpunkt bilden. Aktuell besitzt Sitka Gold Corp. eine Option auf den Erwerb der 100-prozentigen Beteiligung an den Grundstücken „RC“, „Barney Ridge“, „Clear Creek“ und „OGI“ (Komponenten des „RC“-Projekts im Yukon, siehe oben) sowie am Goldprojekt „Burro Creek“ in Arizona (USA). Die 100-prozentige Beteiligung hat Sitka bereits am Grundstück „Mahtin“ im Yukon (Teil des „RC“-Projektes), am Projekt „Coppermine River“ in Nunavut und an „Alpha Gold“ in Nevada (USA).

Auf „Alpha Gold“ hatte Sitka Ende 2022 ein Bohrprogramm abgeschlossen; entdeckt wurde ein neues Goldsystem vom Carlin-Typ. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf den hochgradigen Kern dieses Systems im Cortez-Trend, etwa 40 Kilometer südwestlich des Minenkomplexes „Cortez“ (Barrick/ Newmont). Die Auswertung der letzten beiden Bohrlöcher von 2022 steht zurzeit noch aus.

