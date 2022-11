Sitka Gold ermittelt weitere hochgradige Goldwerte im Yukon

Im Sommer hatte Sitka Gold Corp (CNSX: SIG, ISIN: CA8606471065) auf seinem Projekt „RC“ eine ausgedehnte Diamantbohrkampagne durchgeführt. Nun treffen nach und nach die Analysen der Bohrkerne aus dem Labor ein und bekräftigen die Erwartungen, die das Grundstück im Yukon weckt. Wie der Goldexplorer aus Vancouver am Samstagabend mitteilte, liegen jetzt die Untersuchungsergebnisse von fünf weiteren Diamantbohrlöchern vor. Durchteuft wurden erneut beachtliche Goldgehalte; darunter ein 19-Meter-Intervall mit durchschnittlich 1,03 Gramm Gold je Tonne.

Die Phase-II-Bohrkampagne, aus der die vielversprechenden Ergebnisse zurückgemeldet werden, diente der Erweiterung der Zielzone „Blackjack“ und soll den Geologen von Sitka einen soliden Bestand an Bohrdaten liefern, um die Kontrolle jener Mineralisierung zu verstehen, die im Intrusiv- und Metasedimentgestein festgestellt wurde. Außerdem sollen die Auswertungen eventuell die erforderliche räumliche Dichte für eine erste Ressourcenschätzung erbringen. Zusammen mit den strukturellen Informationen aus den orientierten Bohrungen, Daten der detaillierten Kernprotokollierung, den neu aufbereiteten Lidar-Daten und der Interpretation einer geophysikalischen magnetischen Überflug-Untersuchung sollen die Phase-II-Ergebnisse die Grundlage zur Planung eines Phase-III-Bohrprogramms bilden.

Die Bohrkampagne im Einzelnen

Insgesamt wurden im Sommer 2022 auf dem „RC“-Areal im Tombstone Gold Belt sechzehn Diamantbohrlöcher niedergebracht, die zusammen eine Bohrstrecke von 5.250 Metern ergeben. Nachdem im September bereits die Ergebnisse der ersten sechs Löcher kommuniziert worden waren, folgten nun die nächsten fünf Auswertungen; fünf weitere stehen noch aus. Zu den Highlights der aktuellen Bohrungen zählen (jeweils pro Tonne) 1,03 Gramm Gold auf 19 Metern aus 292,0 Metern Tiefe und 10,1 Meter mit 1,56 Gramm Gold aus 104,6 Metern, jeweils aus der Bohrung DDRCCC-22-033, sowie 0,51 Gramm Gold auf 132,1 Metern aus 34,9 Metern und 1,1 Meter mit 20,4 Gramm Gold aus 282,9 Metern Tiefe, beides aus der Bohrung DDRCCC-22-036.

Ein geologisches Statement

Wie Corwin Coe, Geschäftsführer und Direktor von Sitka Gold Corp. und selbst professioneller Geologe erklärt, durchschneiden auch die nun ausgewerteten Löcher aus der zweiten Tranche des Sommerbohrprogramms breite Zonen mit anomalen Gold. Sitka erbohrte Bereiche nahe dem Kern der intrusionsgetragenen Mineralisierung der „Blackjack“-Zone. Dort hatte im vergangenen Jahr bereits das Bohrloch DDRCCC-21-021 220,1 Meter mit 1,17 Gramm Gold ab der Oberfläche durchteuft, darin enthalten ein Intervall von 50,5 Metern mit 2,08 Gramm Gold je Tonne.

Wie zu erwarten war, hat die proximale (zum Kern hin orientierte) Mineralisierung in metasedimentärem, mit Intrusionsgängen und –schwellen durchsetztem Gestein bedeutende Intervalle mit Goldmineralisierung hervorgebracht, weist jedoch nicht dieselben Gehalte auf wie jene, welche innerhalb der von der Intrusion beherbergten Mineralisierung durchteuft wurden.

Die neuen gemeldeten Abschnitte, so Coe weiter, tragen zur potenziellen Goldressource bei, die von Sitka im „Blackjack-Saddle“-Korridor erbohrt wird. Sitka testet die in Metasedimenten beherbergte Mineralisierung, die durch den 80-Meter-Abschnitt mit 0,59 Gramm Gold je Tonne aus der Vorjahresbohrung DDRCCC-21-019 belegt wird; einem Loch, das sich 600 Meter östlich der in einer Intrusion beherbergten Mineralisierung im „Blackjack“-Kernbereich befindet.

Man erwarte nun gespannt die Ergebnisse der verbleibenden fünf Löcher aus dem Phase-II-Programm. Einige davon enthalten sichtbares Gold und haben somit ebenfalls das Potenzial, die intrusionsgetragene Mineralisierung in der „Blackjack“-Zone des „RC“-Projekts zu erweitern.

Details aus fünf weiteren Löchern

Das erste der Bohrlöcher der zweiten Auswertungstranche, DDRCCC-22-032, wurde 230 Meter östlich des Entdeckungsbohrlochs DDRCCC-21-021 niedergebracht und mit demselben Azimut wie dieses in nordwestlicher Richtung gebohrt. Es stieß bis zu seiner Endtiefe von 386,0 Metern auf stark alteriertes Metasedimentgestein, welches von vielen strukturell kontrollierten mineralisierten und nachmineralisierten Erzgängen durchschnitten wurde. Die geschichtete Quarzgangmineralisierung war im Allgemeinen am besten in und nahe von Dyke-Einbrüchen entwickelt. Das führt zu zahlreichen Zonen mit niedriggradiger Goldmineralisierung.

Die Bohrung DDRCCC-22-033 wurde in einem Azimut von 320 Grad unterhalb der Bohrlöcher DDRCCC-22-027 und -028 und auf einem Abschnitt 100 Meter südwestlich vom Entdeckungsbohrloch DDRCCC-21-021 vorgetrieben. Sie durchschnitt überwiegend Metasedimentgestein; dabei stehen schmale Zonen mit mineralisierten und nachmineralisierten Dykes mit der Erschließung der stärksten strukturellen Zonen und den höchsten Goldgehalten in Verbindung.

Loch Nummer DDRCCC-22-034 wurde nordöstlich der „Blackjack“-Zone niedergebracht, um eine bedeutende Gold-Boden-Anomalie zu testen. Es begann und endete in Metasedimentgestein in einer Tiefe von 174,1 Metern. Dabei durchteufte es kleinere postmineralische Intrusivgänge und Intrusivschwellen, die zwar auf eine Mineralisierung zurückzuführen sind, aber keine nennenswerten Goldwerte aufweisen.

Am nordöstlichen Rand der „Blackjack“-Zone, 300 Meter westlich des älteren Bohrlochs DDRCCC-21-019 wurde die Bohrung DDRCCC-22-035 angelegt. Sie war zur Erprobung einer Mineralisierung konzipiert, die in Intrusionsschwellen und Metasedimentgestein beherbergt ist und damit Ähnlichkeiten mit dem Schnittpunkt von DDRCCC-21-019 hat, das einen 80-Meter-Abschnitt mit 0,59 Gramm Gold je Tonne ergab. Das Loch durchteufte viele intrusive Dykes und gestapelte Lagergänge im Metasedimentgestein, ähnlich denen in der „Saddle“-Zone. Das Loch endete in 244,0 Metern Tiefe; die höchste Konzentration von Schwellen lag zwischen 122,5 und 239,0 Metern Tiefe und hängt mit sporadisch mineralisierten, „blättrigen“ Quarzgängen zusammen, die in einem 116,5-Meter-Abschnitt einen Pro-Tonne-Goldgehalt von 0,23 Gramm Gold aufweisen.

Das letzte der fünf aktuellen ausgewerteten Bohrlöcher, DDRCCC-22-036, wurde 165 Meter nordwestlich und auf dem gleichen Abschnitt wie DDRCCC-21-021 vorgetrieben. Es traf von der Oberfläche bis in 385,9 Meter auf jene megakristische Intrusionseinheit, die mit dem Kern der „Blackjack“-Zone verbunden ist, dann ging es in metasedimentäres Gestein über. In der oberen Hälfte des Bohrlochs war eine bedeutende Goldmineralisierung zu finden; sie steht im Zusammenhang mit blattförmigen Quarzgängen.

Über das Projekt „RC“

Die Liegenschaft „RC“ besteht aus einem 376 Quadratkilometer großen Landpaket im Yukon. Es erstreckt sich über die neu erschlossenen Bezirke „Clear Creek“, „Big Creek“ und „Sprague Creek“. „RC“ liegt strategisch auf halber Strecke zwischen der im Sommer 2020 in kommerzielle Produktion gegangene Goldmine „Eagle“ (Victoria Gold) und dem Goldprojekt „Brewery Creek“ (Sabre Gold Mine). „RC“ hat gemeinsame Grenzen mit der Liegenschaft „Clear Creek“ (Victoria Gold) und „Florin Gold“ (Florin Resources).

Die Exploration von „RC“ konzentrierte sich primär auf die Identifizierung eines intrusionsbedingten Goldsystems. Das Grundstück ist Teil des Tombstone-Goldgürtels, der das herausragende Vorkommen derartiger Lagerstätten innerhalb der Tintina-Goldprovinz in Yukon und Alaska ist. Bemerkenswerte Lagerstätten des Goldgürtels sind: „Fort Knox“ (Alaska; aktuelle nachgewiesene und wahrscheinliche (proven and probable) Reserven von 230 Millionen Tonnen mit 0,3 Gramm Gold je Tonne beziehungsweise 2,471 Millionen Unzen), „Eagle Gold“ (nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 155 Millionen Tonnen mit einem verwässerten Gehalt von 0,65 Gramm Gold je Tonne (3,261 Millionen Unzen) in den Lagerstätten „Eagle“ und „Olive“ ; „Brewery Creek“ (gemessene und angezeigte (measured and indicated) Mineralressourcen: von 34,5 Millionen Tonnen zu 1,03 Gramm Gold je Tonne (1,14 Millionen Unzen); „Florin Gold“ (aktuell abgeleitete (inferred) Mineralressource: 170,99 Millionen Tonnen mit 0,45 Gramm Gold je Tonne (2,47 Millionen Unzen) und „AurMac“ (abgeleitete (inferred) Mineralressource: 207,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 Gramm pro Tonne Gold (3,99 Millionen Unzen)).

Sitka Gold identifizierte auf „RC“ ein 500 mal 2.000 Meter großes, intrusionsbezogenes Goldsystem zwischen den Zielzonen „Blackjack“ und „Eiger“. Bis dato hat Sitka 38 Diamantbohrlöcher mit 13.000 Metern Gesamtlänge niedergebracht. Die Bohrprogramme der vergangenen drei Jahre ergaben mehrere bedeutende Goldabschnitte, inklusive dem Entdeckungsbohrloch in der „Blackjack“-Zone im Jahr 2021. Dieses Loch, DDRCCC-21-021, durchteufte 220,1 Meter mit 1,17 Gramm Gold je Tonne ab der Oberfläche und enthielt ein Intervall von 50,5 Metern mit 2,08 Gramm Gold je Tonne. Es war das westlichste Bohrloch im sogenannten „Saddle-Eiger“-Trend und wurde unterhalb einer zuvor an der Oberfläche identifizierten Gold-in-Boden-Anomalie mit über 500 ppb gebohrt. Diese Anomalie ist Teil der oben erwähnten größeren Anomalie, die sich von der Zone „Saddle“ bis zur Zone „Eiger“ erstreckt und in alle Richtungen offen ist. Bohrungen im östlichen Bereich der Anomalie in der „Eiger“-Zone ergaben bedeutende Abschnitte, etwa 354 Meter mit 0,41 Gramm Gold je Tonne, inklusive 72 Meter zu 0,72 Gramm Gold.

Dank der aktuellen und historischen Arbeiten auf dem „RC“-Landpaket in den vergangenen vierzig Jahren steht Sitka Gold eine Fülle von Daten zur Verfügung. Insgesamt wurden mehrere mineralisierte Zonen definiert, die sowohl auf Goldlagerstätten mit großen Tonnagen und im Zusammenhang mit Intrusionen als auch hochgradige Goldlagerstätten mit Adern und Brekzien abzielen.

Über Sitka Gold Corp.

Sitka Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiger Mineralexplorer, der sich auf die Entdeckung und Erkundung wirtschaftlich rentabler Mineralvorkommen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf Gold, Silber und Kupfer. Sitka besitzt zurzeit eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an den Grundstücken „RC Gold“ und „OGI“ im Yukon und am Goldgrundstück „Burro Creek“ in Arizona (USA). Außerdem ist Sitka Gold zu 100 Prozent am Projekt „Alpha Gold“ (Nevada, USA), dem Grundstück „Mahtin Gold“ im Yukon und „Coppermine River“ in Nunavut beteiligt.

