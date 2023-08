Sitka Gold entdeckt sichtbares Gold 3,6 km von Blackjack-Entdeckung

Rund 3,6 Kilometer östlich der Blackjack-Entdeckung hat Sitka Gold (TSX: SIG, FSE: 1RF, WKN: A2JG70) bei der Entnahme von Bodenproben auf der Josephine-Zone sichtbares Gold entdeckt. Zusätzlich zu diesem Fund konnten mehrere hochinteressante Ziele identifiziert werden.

Auf dem RC-Goldprojekt im Tombstone-Goldgürtel in der kanadischen Provinz Yukon teuft Sitka Gold derzeit 10.000 Meter an Diamantbohrungen ab. Sie konzentrieren sich darauf, die erste Mineralressourcenschätzung des Unternehmens von 1.340.000 Unzen Gold auf den Lagerstätten Blackjack und Eiger zu erweitern.

In diesem Jahr wurden bislang bereits 12 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 5.300 Meter abgeschlossen. Zusätzlich zu den Bohrungen finden weitere Explorationsarbeiten statt, die auf der Interpretation neuer und historischer geologischer und geochemischer Daten basieren.

Im Feld werden zudem Kartierungen vorgenommen. Sie finden vor allem im nördlichen Teil des Clear-Creek-Intrusionskomplexes statt. Er enthält die Intrusionen Saddle, Eiger, Josephine, Pukelman, Rhosgobel und Big Creek, die in einem breiten tektonischen Dehnungsgebiet liegen.

Substantielle, mineralisierte Adern und Alterrationszonen wurden auch innerhalb der Eiger-Intrusion entdeckt. Daneben gelang Sitka Gold die Identifizierung blattförmiger Adern und von sichtbarem Gold im Hornfelsgestein südlich der Josephine-Intrusion sowie die Identifizierung von mineralisierten Adern innerhalb und angrenzend an den westlichen Rand der Pukelman-Intrusion. Last but not least konnten innerhalb der Big Creek-Intrusion mineralisierte Adern bestätigt und die Lagerstätte leicht ausgedehnt werden.

Zu den bei den Kartierungsarbeiten gemachten neuen Endeckungen gehören, die Identifizierung der Oberflächenausprägung der mineralisierten Friendly-Verwerfung, die die Saddle-Intrusion durchschneidet und möglicherweise sinistral versetzt ist, die Ausdehnung des kartierten Oberflächenausdrucks der Saddle-Intrusion in Richtung Süden und Norden und die Identifizierung einer sehr aussichtsreichen Gangzone im Hornfelsengestein in einem Ost-West-Korridor zwischen der Sattel- und der Eiger-Intrusion.

Cor Coe, der CEO und Director von Sitka Gold, zeigte sich von den Funden sehr angetan, denn sie untermauern die Annahme, dass der Clear-Creek-Intrusive-Complex, das Potential hat, weitere Goldlagerstätten von beträchtlicher Größe und hohem Gehalt zu beherbergen. Insbesondere die Josephine-Zone weckt durch das sichtbare Gold, das dort gefunden wurde, neue Hoffnungen, denn die Zone scheint auf der Basis der bislang durchgeführten Arbeiten die Größe und das Ausmaß zu haben, die für große Goldlagerstätten im Zusammenhang mit Intrusionen erforderlich sind.

Fazit: Sitka Gold legt das große Potential seiner Entdeckung auf dem RC Projekt systematisch dar, indem es die zugrundeliegenden Strukturen immer besser versteht und Beziehungen zwischen den zuvor isolierten Einzelentdeckung Blackjack, Saddle und Eiger offenlegt. Zwischen Saddle und Eiger gibt es in einem Ost-West-Korridor eine aussichtsreiche Gangzone. Und die neue Josephine-Zone liegt nochmals weiter in östlicher Richtung. Die neuen Daten unterstützen die Theorie, dass die einzelnen Entdeckungen zusammengehören und offenbar Teil eines großen, goldreichen Intrusivsystems sind, das in der Tiefe miteinander verbunden ist. Je mehr Daten veröffentlicht werden, desto klarer zeigt sich dass das Sikta-Projekt fortlaufend an Quantität und Qualität gewinnt.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.