Sitka Gold durchteuft auf im Yukon vielversprechende Goldgrade

Die Suche nach Gold im Yukon führt zu weiteren spannenden Resultaten: Sitka Gold Corp. (CNSX: SIG, WKN: A2JG70, ISIN CA8606471065) hatte jüngst auf seinem Projekt „RC“ eine Explorationsbohrkampagne abgeschlossen. Die ersten Auswertungen der aktuellen Arbeiten liegen nun vor und stimmen erwartungsvoll. Wie das Unternehmen aus Vancouver am Mittwochnachmittag bekanntgab, wurden bei den Ausscher-Explorationsbohrungen auf dem riesigen Landpaket im Tombstone Gold Belt bedeutende Goldgrade durchteuft. Zu den Highlights gehören 146,6 Meter mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,90 Gramm und 116,0 Meter mit 0,65 Gramm pro Tonne.

Insgesamt hatte Sitka Gold im Rahmen des Phase-Zwei-Sommerabschnitts seines diesjährigen Explorationsbohrprogramms sechzehn Diamantbohrlöcher niedergebracht, die zusammengenommen 5.250 Bohrmeter ausmachen. Von den ersten sechs dieser Löcher am prioritären Zielgebiet „Blackjack“ liegen nun die Auswertungen vor. Die Resultate von neun weiteren „Blackjack“-Bohrungen und einer vom Ziel „MayQu“ stehen derweil noch aus.

Hintergründe des Bohrprogramms

Die Bohrkampagne hatte zum Ziel, die „Blackjack“-Zone zu erweitern und zugleich dem Geologen-Team von Sitka Gold eine solide Bohrdaten-Datenbank zu liefern, anhand derer die Kontrolle jener Mineralisierung sichtbar wird, die im Intrusiv- und Metasediment-Grundgestein festgestellt wurde. Auch soll die erforderliche räumliche Dichte für eine erste Ressourcenschätzung generiert werden.

Die Ergebnisse des Phase-Zwei-Bohrprogramms sollen der Planung einer anschließenden Phase-Drei-Kampagne dienen. Dabei sind auch die strukturellen Informationen aus den ausgerichteten Bohrungen, die Daten der detaillierten Bohrkernprotokollierung, neu aufbereitete LiDAR-Daten und die Interpretation magnetischer und geophysikalischer luftgestützter Untersuchungen von Bedeutung.

Geschäftsleitung mit großen Zielen

Bereits die Ergebnisse aus den ersten sechs Bohrlöchern hätten bedeutende goldhaltige Abschnitte aufgezeigt, welche die Kontinuität der Goldmineralisierung in der sich ausdehnendenden „Blackjack“-Zone belegen, erklärte Corwin Coe, der Geschäftsführer und Direktor von Sitka Gold. Alle Bohrlöcher seien über ihre Gesamtlänge mineralisiert gewesen und wiesen von der Oberfläche bis in die Tiefe hochgradige Goldwerte aus. Damit sei der Nachweis für eine hochgradige Mineralisierung in Verbindung mit einer strukturellen Zone aus späten und postmineralischen Intrusionsgängen erbracht, und zwar über vierhundert Meter in ost-westlicher Ausrichtung und 450 Meter Breite zur Erweiterungszone innerhalb des nord-südlich orientierten Hauptkörpers. Die Ausscher-Bohrungen zeigen nun die potentielle Größe und den Gehalt der bekannten „Blackjack“-Zone und des zirka zwei Kilometer mal 500 Meter messenden Erweiterungskorridors. Man sei gespannt auf die Auswertung der restlichen Bohrlöcher, um das neu entdeckte Goldvorkommen von „RC“ – ein Projekt im Distriktmaßstab – weiter ausbauen zu können, fügte Coe, selbst professioneller Geologe, in seinem Statement hinzu.

Die ersten Löcher im Einzelnen

Das Bohrloch DDRCCC-22-026 wurde am südlichen Ende der aktuellen Bohrungen mit einer Neigung von -45 und einem Azimut von 140 Grad in südöstliche Richtung niedergebracht. Es stieß bis in 234 Meter Tiefe auf eine gemischte Abfolge von mehrphasigem, granitischem Intrusivgestein und Metasedimentgestein. Darin verblieb es bis zu seinem Ende bei 374 Metern. Die Mineralisierung in Quarzadern war nur schwach ausgeprägt, mit einer geringen Aderdichte. Die beste Ausbildung der Adern zeigte sich am südlichen Rand des vorgefundenen Intrusivgesteins: ein 74 Meter langer Abschnitt (zwischen 157 Metern bis 231 Metern) mit einem Gehalt von 0,35 Gramm Gold je Tonne.

Die beiden Bohrlöcher DDRCCC-22-027 und DDRCCC-22-028 wurden auf einem Abschnitt 100 Meter südwestlich vom Entdeckungsloch DDRCCC-21-021 angelegt. Sie hatten ein Azimut von 320 Grad und Neigungen von -55 beziehungsweise -50. Beide Löcher durchteuften überwiegend Metasedimentgestein. Dabei konnten schmale Zonen mit mineralisierten und post-mineralisierten Gängen und Schwellen in Verbindung mit der Entwicklung der stärksten strukturellen Zonen und den höchsten Goldgehalten gebracht wurden. Ein drittes Bohrloch, DDRCCC-22-033, wurde ebenfalls in diesem Abschnitt gebohrt. Es stieß auf eine ähnliche Geologie; allerdings stehen die detaillierten Untersuchungsergebnisse für diese Bohrung noch aus.

Quelle: Sitka Gold

Drei Bohrlöcher, DDRCCC-22-029, DDRCCC-22-030 und DDRCCC-22-031 wurden 100 Meter nordöstlich von DDRCCC-21-021 gebohrt. Sie hatten ein Kragenazimut von 320 Grad, die Neigung betrug -50. Die Bohrlöcher DDRCCC-22-029 und DDRCCC-22-031 durchschnitten im Wesentlichen Metasedimentgestein mit einigen mineralisierten und postmineralischen Erzgängen und Schwellen in Verbindung mit einer höheren Dichte von Quarzadern und einem höheren Goldgehalt. Bohrloch DDRCCC-22-030 durchteufte das von spätmineralisierten und postmineralischen Erzgängen durchschnittene Intrusivgestein und blieb über seine gesamte Länge darin. Die besten Gehalte standen in Zusammenhang mit einer höheren Dichte an flächigen Quarzgängen am südöstlichen Rand des Intrusivgesteins.

Aus diesen Bohrungen ergaben sich auch die aktuellen Highlights: DDRCCC-22-029 erbrachte 116,0 Meter mit 0,65 Gramm Gold je Tonne aus 27,0 bis 143,0 Meter Tiefe, inklusive einem Intervall von 19,0 Metern mit 1,02 Gramm Gold je Tonne bei 124,00 Metern. DDRCCC-22-030 wiederum stieß auf 146,6 Meter mit 0,90 Gramm Gold je Tonne bereits ab der Oberfläche. Darin enthalten war ein 33,8-Meter-Abschnitt mit 1,42 Gramm Gold je Tonne in 2,84 Meter Tiefe.

Quelle: Sitka Gold

Ein weiteres Bohrloch, DDRCCC-22-039, testete ebenfalls diesen Bereich; allerdings stehen auch hier die Ergebnisse noch aus.

Das Goldprojekt „RC“ und sein Ressourcenmodell

„RC“ ist ein 376 Quadratkilometer großes Landpaket im Tombstone Gold Belt, der für seine herausragenden, intrusionsbedingten Goldlagerstätten innerhalb des Goldreviers „Tintina“ in Yukon und Alaska bekannt ist. Nennenswert ist hierbei vor allem die Mine „Fort Knox“ in Alaska (nachgewiesene und wahrscheinliche (proven and probable)Reserven: 230 Millionen Tonnen mit 0,3 Gramm Gold je Tonne).

Das „RC“-Landpaket erstreckt sich über die Bezirke Clear Creek, Sprague Creek und Big Creek und liegt etwa mittig zwischen der Mine „Eagle Gold“ (betrieben von Victoria Gold; es ist die neueste Goldmine im Yukon, die 2020 in Produktion ging) und der Goldmine „Brewery Creek“ von Sabre Gold. „RC“ hat westlich eine gemeinsame Grenze mit dem Grundstück „Clear Creek“ (Victoria Gold) und „Florin Gold“ (Florin Resources) im Norden.

„Eagle Gold“ verfügt über nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 155 Millionen Tonnen mit einem verwässerten Gehalt von 0,65 Gramm Gold je Tonne in den Lagerstätten „Eagle“ und „Olive“. Bei „Brewery Creek“ sind es aktuell gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 34,5 Millionen Tonnen mit 1,03 Gramm Gold je Tonne. Bei „Florin Gold“ beziffert sich die aktuelle abgeleitete Mineralressource auf 170,99 Millionen Tonnen mit einem Je-Tonne-Gehalt von 0,45 Gramm Gold. „RC“ verfügt somit über „hochkarätige“ Nachbarn.

„RC“ besteht aus fünf Grundstücken: „RC“, „Bee Bop“, „Mahtin“, „Clear Creek“ und „Barney Ridge“. Es wurde bereits ein etwa 500 mal 2.000 Meter großes, intrusionsbezogenes Goldsystem zwischen den Zonen „Blackjack“, „Saddle“ und „Eiger“ identifiziert und in den Jahren 2020, 2021 und 2022 achtunddreißig Diamantbohrlöcher mit zusammen etwa 13.999 Metern dort vorgetrieben. Dabei ergaben sich mehrere bedeutende Goldabschnitte, darunter das oben bereits mehrfach erwähnte Entdeckungsbohrloch DDRCCC-21-021, das westlichste Bohrloch im „Saddle-Eiger“-Trend. Niedergebracht wurde es unterhalb einer zuvor an der Oberfläche identifizierten Gold-in-Boden-Anomalie mit über 500 Millionstel, die Teil der großen, in alle Richtungen offenen Gold-in-Boden-Anomalie zwischen „Saddle“ und „Eiger“ ist. DDRCCC-21-021 durchteufte 220,1 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 1,17 Gramm Gold pro Tonne ab der Oberfläche. Darin enthalten war ein höhergradiges Intervall von 50,5 Metern mit 2,08 Gramm Gold. Auch Bohrungen im Jahr 2021 ergaben in der „Eiger“-Zone im östlichen Bereich der Anomalie zahlreiche bedeutende Abschnitte; darunter 354 Meter mit 0,41 Gramm Gold je Tonne, inklusive 72 Meter mit 0,72 Gramm Gold.

Quelle: Sitka Gold

Sitka Gold steht ein großer Bestand an historischen und aktuellen Daten von den Arbeiten der vergangenen vierzig Jahre auf den „RC“-Grundstücken zur Verfügung. Durch die Zusammenstellung dieser Daten wurden bereits mehrere mineralisierte Zonen definiert, die auf Goldlagerstätten mit hohen Tonnagen im Kontext mit Intrusionen, aber auch hochgradige Lagerstätten mit Adern und Brekzien abzielen.

Sitka Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das von einem Team erfahrener Branchenexperten geleitet wird. Man konzentriert sich auf die Exploration wirtschaftlich rentabler Mineralvorkommen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf hochwertigen Gold-, Silber- und Kupfergrundstücken. Sitka Gold hat derzeit eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an den Grundstücken „RC“, „Barney Ridge“, „Clear Creek“ und „OGI“ im Yukon sowie am Goldgrundstück „Burro Creek“ in Arizona. Sitka besitzt ferner bereits zu 100 Prozent das Goldgrundstück „Mahtin“ im Yukon, das Projekt „Coppermine River“ in Nunavut und das Goldgrundstück „Alpha“ in Nevada. Dort wurde kürzlich ein neues Goldsystem des Carlin-Typs entdeckt. Sitka Gold konzentriert sich auf den hochgradigen Kern dieses Systems und führt dort zurzeit eine Bohrkampagne über 1.500 Meter durch.

