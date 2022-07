Sitka Gold: Metallurgische Tests ermitteln bis zu 94 Prozent Goldausbeute bei „RC“

Der Goldgehalt allein ist nicht entscheidend: Wichtige Parameter sind die Rückgewinnungsraten, mit denen das Edelmetall aus dem Erz gelöst werden kann. Was dies betrifft, ist Sitka Gold Corp. (CNSX: SIG, WKN: A2JG70, ISIN CA8606471065) nun gut informiert: Wie der Goldexplorer aus Vancouver am Mittwochabend meldete, liegen die Zusammenfassungen der ersten metallurgischen Tests von Proben von den Zielen „Eiger“ und „Blackjack“ auf dem Goldprojekt „RC“ im kanadischen Yukon-Territorium vor. Die Untersuchungen zeigten schnelle Laugungskinetik und mögliche Goldgewinnung von durchschnittlich 85 Prozent auf, mit Spitzenwerten bis 94 Prozent.

Durchgeführt wurden die Arbeiten bei ALS Canada Ltd. Metallurgy Services mit Sitz in Kamloops (British Columbia). Corwin Coe, Direktor und Geschäftsführer von Sitka Gold und selbst professioneller Geologe, zeigte sich erfreut über die von dort gemeldeten exzellenten metallurgischen Testergebnisse. Diese ergaben, dass die Goldmineralisierung in den Zonen „Eiger“ und „Blackjack“ nicht feuerfest sei und eine hohe Goldgewinnung bei minimalem Verbrauch von Natriumcyanid aufweise. Das stützt das Potenzial für einen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung und hoher Goldausbeute; was die üblicherweise ökonomisch effizienteste Methode zur Goldgewinnung aus einer Lagerstätte ist. Man sei nun dabei, die bekannte Mineralisierung am Ziel „Blackjack“ zu erweitern und gehe dabei weiterhin aggressiv vom Entdeckungsbohrloch aus.

Die Testarbeiten im Detail: Die Proben …

Zum Testen wurden zwei repräsentative Proben aus der Zone „Eiger“ und vier von „Blackjack“ ausgewählt. Alle sechs Proben bestanden aus jeweils 500 Gramm anfänglich zerkleinertem Bohrkernmaterial, das zunächst bei ALS Global in Whitehorse (Yukon) verarbeitet wurde. Die Proben entstammen größtenteils nicht-oxidiertem Gestein aus Bohrlochtiefen zwischen 80 und 286 Metern.

Das Material von „Eiger“ bestand aus feinkörnigem Diorit mit flächigen Quarzadern, die sowohl Pyrit als auch Arsenopyrit enthalten. Bei den „Blackjack“-Proben wurden zwei der megakristischen Graniteinheit mit blättrigen Quarzadern mit Pyrit und Arsenopyrit entnommen. (Megakristisch: Unter einem „Megakristall“ versteht man in der Geologie Kristalle oder Körner, die wesentlich größer als ihre umgebende Matrix sind; derartiges kommt in magmatischen oder metamorphen Gesteinen vor.) Die beiden anderen Proben stammen aus gemischtem Metasedimentgestein mit Quarzadern und geringfügigen Mengen von Arsenopyrit.

Ausgewählt wurden die Proben, um die Goldgewinnung für eine Reihe von Goldgehalten zu testen. Diese reichten von 0,92 bis zu 35,60 Gramm Gold je Tonne.

… und die Auswertung

Die von ALS Global vorbereiteten Proben wurden anschließend bei ALS Metallurgy Services auf 170 Mikrometer pulverisiert. Anschließend wurden mit den Proben über einen Zeitraum von 48 Stunden Flaschenrollen-Laugungstests mit Zyanidierung durchgeführt. (Bei einem Flaschenrollen-Laugungstest (bottle-roll-test) werden Metallgewinnungsraten und Chemikalienverbrauch in hydrometallurgischen Prozessen getestet und anhand von zuvor bestimmten Zeitpunkten aus den verwendeten Flaschen entnommenen Proben berechnet).

Die Zyanid-Flüssigkeiten wurden nach zwei, vier, acht, vierundzwanzig und achtundvierzig Stunden entnommen. Währenddessen wurden der pH-Wert bei 10,5 und die Natriumcyanid-Konzentration bei einem Gramm je Liter gehalten.

Die Laugen wurden anschließend auf Gold untersucht; dasselbe geschah nach Abschluss der Tests in zweifacher Ausfertigung mit den Zyanidierungs-Rückständen. Damit sollte die Genauigkeit verbessert werden.

Die Goldextraktion war größtenteils binnen vier bis acht Stunden abgeschlossen, mit geringfügigen Steigerungen bei vierundzwanzig Stunden. Der Durchschnittswert bei der Extraktion betrug 85 Prozent und erreichte bei einer „Blackjack“-Probe sogar 94,1 Prozent. Eine weitere Erkenntnis aus den Flaschenrollentests legt nahe, dass das Gold nicht feuerfest ist.

Updates zum laufenden Bohrprogramm auf „RC“

Auf „RC“ wird derzeit eine gründliche Bohrkampagne durchgeführt. Sitka Gold konzentriert sich dabei vorrangig auf die weitere Definition der Goldmineralisierung seitlich und vertikal zum Entdeckungsbohrloch DDRCCC-21-021 aus dem Jahr 2012. Dieses durchteufte seinerzeit 220,1 Meter mit 1,17 Gramm Gold je Tonne, darin ein höhergradiges Intervall von 50,5 Metern zu 2,08 Gramm Gold je Tonne.

Bisher wurden am Ziel „Blackjack“ dreizehn Löcher mit einer Gesamtbohrstrecke von 3.842 Metern vorgetrieben. Neun dieser Löcher wurden protokolliert, beprobt und zur Analyse an die bereits erwähnten ALS Global Labs in Whitehorse versendet.

Das Goldprojekt „RC“

Das Areal von „RC“ ist ein 376 Quadratkilometer großes Landpaket im Tombstone-Goldgürtel im Yukon, bestehend aus den fünf zusammenhängenden Grundstücken „RC“, „Bee Bop“, „Mahtin“, „Clear Creek“ und „Barney Ridge“.

Der Tombstone-Goldgürtel ist bekannt für das herausragende Vorkommen von „IRGS“-Lagerstätten (IRGS: intrusion-related gold system) innerhalb der Tintina-Goldprovinz in Yukon und Alaska. Nennenswerte Lagerstätten sind beispielsweise die Mine „Fort Knox“ in Alaska (Kinross Gold Corp.; nachgewiesene und wahrscheinliche (proven and probable) Reserven von 230 Millionen Tonnen zu 0,3 Gramm Gold je Tonne) und das das „AurMac“-Projekt (Banyan Gold Corp.) mit einer abgeleiteten (inferred) Mineralressource von 207,0 Millionen Tonnen zu 0,60 Gramm pro Tonne Gold).

Das Projekt liegt in den neu erschlossenen Bezirken Clear Creek, Big Creek und Sprague Creek und ist das größte konsolidierte Landpaket mit hervorragender strategischer Lage zwischen der erst seit Sommer 2020 in kommerzieller Produktion befindlichen Goldmine „Eagle“ (Victoria Gold Corp., aktuell nachgewiesene und wahrscheinliche (proven and probable) Reserven von 155 Millionen Tonnen mit einem verwässerten Gehalt von 0,65 Gramm Gold je Tonne) und der Goldmine „Brewery Creek“ (Sabre Gold Mines Corp., aktuell angezeigte (indicated) Mineralressourcen: 22. 2 Millionen Tonnen zu 1,11 Gramm Gold je Tonne). Das „RC“-Goldprojekt grenzt im Westen an „Clear Creek“ (Victoria Gold Corp.) und im Norden an das Grundstück Florin Gold an (Florin Resources, aktuelle abgeleitete (inferred) Mineralressource von 170. 99 Millionen Tonnen zu 0,45 Gramm Gold je Tonne).

Bisherige Exploration

Sitka Gold besitzt umfangreiche historische und aktuelle Datensätze aus den Arbeiten der vergangenen vier Jahrzehnte auf den Projektgrundstücken. Die jüngsten Explorationen und die Zusammenstellung solcher historischer Daten führten zur Definition mehrerer mineralisierter Zonen, die sowohl instrusionsbezogene Goldlagerstätten mit hohen Tonnagen als auch hochgradige Goldziele mit Adern und Brekzien beherbergen.

Sitka Gold hatte auf dem Grundstück auf einer Fläche von 500 mal 2.000 Metern ein großes, intrusionsbezogenes Goldsystem entdeckt, das sich über die Zonen „Blackjack“, „Saddle“ und „Eiger“ erstreckt und in alle Richtungen offen ist. Bis heute wurden 34 Diamantbohrungen in diesem System niedergebracht.

Bei den Bohrprogrammen der vergangenen drei Jahre ergaben sich mehrere bedeutende Goldabschnitte, inklusive des oben beschriebenen Lochs DDRCCC-21-021. Diese Bohrung war zugleich die westlichste im „Saddle-Eiger-Trend“, die man unterhalb einer Gold-in-Boden-Anomalie mit über 500 ppb niedergebracht hatte, die Teil der eben erwähnten großen Gold-in-Boden-Anomalie ist. Die Bohrungen, die im vergangenen Jahr im östlichen Bereich dieser Zone vorgenommen wurden, ergaben ebenfalls zahlreiche bedeutende Abschnitte, wie etwa 354 Meter mit 0,41 Gramm Gold, darin enthalten 72 Meter mit 0,72 Gramm Gold je Tonne aus DDRCCC-21-009.

Über Sitka Gold

Das kanadische Mineralexplorationsunternehmen Sitka Gold, geleitet von einem Team aus durchweg erfahrenen Branchenexperten, fokussiert sich auf die Exploration auf wirtschaftlich rentablen Gold-, Silber- und Kupfervorkommen. Zurzeit besitzt Sitka Gold eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an den Grundstücken „RC“, „Barney Ridge“, Clear Creek“ und „OGI“ (Yukon) und dem Goldprojekt Burro Creek. Bereits zu 100 Prozent beteiligt ist Sitka Gold am Grundstück „Alpha Gold“ in Nevada, „Mahtin“ (Yukon) und „Coppermine River“ (Nunavut).

Aktuelle Bohrkampagnen laufen aktuell auf dem hier beschriebenen Projekt „RC“ (geplant: 10.000 Meter Diamantbohrungen) und „Alpha Gold“ (geplant: 1.500 Meter).

View enclosure: RC-Gold-Drillcore-06.jpg [image/jpeg]

