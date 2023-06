Sitka Gold: Jedes erfolgreiche, lange Bohrloch erweitert die Ressource auf dem RC Gold-Projekt

Mit der Zuverlässigkeit eines Uhrwerks liefert Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB: SITKF) auf seinem Goldprojekt RC im Yukon ein erfolgreiches Bohrergebnis nach dem anderen. Auch die Step-Out-Bohrung DDRCCC-23-042, das zweite Loch des Bohrprogramms 2023, war ein Treffer mit Ansage.

Bohrloch 42 wurde gebohrt, um die Lagerstätte Blackjack in der Tiefe und in südöstlicher Richtung zu erweitern. Die Bohrung ergab 215,1 Meter (m) mit 1,00 g/t Gold von 273,71 m bis 488,9 m. Das Intervall ab 308,6 m lieferte 180,2 m mit 1,15 g/t Gold einschließlich 2,35 m mit 17,63 g/t Gold m ab 311,0 sowie 43,5 m mit 1,66 g/t Gold ab 381,5 m. Der Abschnitt ab 381,5 m ergab 30,7 m mit 2,19 g/t Gold. Bohrung DDRCCC-23-042 wurde 215 Meter südlich des Entdeckungsbohrlochs DDRCCC-21-021 (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021) niedergebracht und liegt rund 80 m westlich von DDRCCC-23-041 (siehe Pressemitteilung vom 24. Mai 2023). Das Loch wurde konzipiert, um eine Erweiterung der hochgradigen Goldmineralisierung in der Tiefe und südöstlich der Bohrlöcher DDRCCC-22-025, DDRCCC-22-038 und unterhalb von DDRCCC-23-041 zu erproben. Die Untersuchungsergebnisse für DDRCCC-23-043, das ebenfalls im Rahmen des Winterbohrprogramms 2023 durchgeführt wurde, stehen noch aus.

Sitka arbeitet an der Erweiterung der vor kurzem gemeldeten ersten Ressource von 1.340.000 Unzen Gold für das Goldprojekt RC. Die Ressource umfasst bisher zwei Lagerstätten: die Lagerstätte Blackjack mit 900.000 Unzen Gold und einem Gehalt von 0,83 g/t Gold und die Lagerstätte Eiger mit 440.000 Unzen Gold und einem Gehalt von 0,50 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 19. Januar 2023). Beide Lagerstätten befinden sich an/nahe der Oberfläche, können im Tagebau abgebaut werden und eignen sich für die Haufenlaugung, wobei erste Tests auf eine hohe Goldgewinnung von bis zu 94% bei minimalem NaCN-Verbrauch hindeuten.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, erklärte: „Die Step-Out-Bohrungen zeigen weiterhin das beträchtliche Expansionspotenzial unserer Goldlagerstätte Blackjack, wobei Bohrloch 42 die Goldmineralisierung unterhalb von Bohrloch 41 weiter ausdehnt. In dieser Saison liegt der Schwerpunkt auf der weiteren Abgrenzung dieses großen Goldsystems mit dem Ziel, den Lagerstätten Blackjack und Eiger weitere Unzen hinzuzufügen und gleichzeitig das Potenzial zu untersuchen, diese Lagerstätten durch den 1,5 km langen mineralisierten Korridor und die Saddle-Zone miteinander zu verbinden.“

Fazit: Sitka arbeitet enorm effizient. Bereits die ersten beiden Bohrungen dieses Jahres dürften die Ressource des RC Goldprojekts erheblich erweitert haben. In der Vergangenheit hat jeder Meter Bohrung etwa 100 Unzen Gold zur Ressource beigetragen. Wenn man dieses historische Maß auf die beiden zurückliegenden Bohrungen anwendet, wäre es nicht überraschend, wenn die beiden Bohrungen zusammen 400.000 Unzen zusätzliche Unzen gebracht hätten. Wohlgemerkt mit zwei Bohrlöchern! Dabei waren beide Bohrlöcher (41 und 42) Step-Out-Bohrungen, die normalerweise ein höheres Risiko mit sich bringen. Im Kontext des RC Goldprojekts waren die guten Ergebnisse allerdings erwartet worden, weil beide Bohrungen entlang der Blackjack-Verwerfung durchgeführt wurden, die als die Leitstruktur des Projekts erkannt worden ist. In der Fortsetzung dieser Verwerfung könnte es gelingen, die rund 2 Kilometer entfernten Teilressourcen von Blackjack und Eiger zu einer Gesamtressource zu verbinden. Das ist das erklärte Ziel von CEO Cor Coe.

