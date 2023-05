Sitka Gold - Erste Winterbohrung liefert eines der besten Ergebnisse des gesamten Explorationsprogramms

Für Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) hat sich die Mühe gelohnt, auch während der Wintermonate auf seiner Blackjack-Entdeckung auf dem RC-Goldprojekt im Yukon weiter zu bohren. Die Laborergebnisse der ersten von insgesamt drei Winterbohrungen DDRCCC-23-041 ("Loch 41") lieferte einige der besten Ergebnisse der gesamten Explorationskampagne überhaupt. Die Bohrung durchteufte 1,28 g/t Au auf 203,9 m innerhalb eines größeren Abschnitts von 1,00 g/t Au auf 292,0 m. 292,0 Meter (m) mit 1,00 g/t Au von 200,0 m bis 492,0 m einschließlich 203,9 m mit 1,28 g/t Au ab 243,0 m; 75,0 m mit 2,04 g/t Au ab 273,0 m; 30,0 m mit 3,11 g/t Au ab 320,0 sowie 19,9 m mit 1,04 g/t Au ab 418,0 m.

Cor Coe. CEO und Director von Sitka, kommentierte: „Die Step-Out-Bohrungen auf unserer Goldlagerstätte Blackjack sind weiterhin beeindruckend, wobei Bohrloch 41 einige unserer bisher besten Goldabschnitte. Dieses Bohrloch zeigt, dass sich die hochgradige Mineralisierung, die an der Oberfläche dieser Lagerstätte durchschnitten wurde bis in die Tiefe fortsetzt, wie der Teilabschnitt von 2,04 g/t Au auf 75 m zeigt. Die Blackjack-Lagerstätte ist hochgradiger als die typischen, niedriggradigen Haufenlaugungslagerstätten in diesen intrusionsbezogenen Goldsystemen. Dieses Bohrloch liefert eine bedeutende Tonnage mit hohen Goldgehalt und zeigt, dass die hochgradige Goldmineralisierung beständig ist und sich südöstlich der aktuellen Lagerstättengrenze fortsetzt. Sichtbares Gold und signifikante Aderdichten wurden in allen drei Bohrlöchern beobachtet, die in diesem Jahr bisher abgeschlossen wurden (siehe Pressemitteilungen vom 12. April und 8. Mai 2023) und wir sind optimistisch, dass die Untersuchungsergebnisse der verbleibenden zwei Bohrlöcher, die im Rahmen des 1500-Meter-Winterbohrprogramms die expansiven Goldvorkommen in diesem Gebiet weiterhin bestätigen werden.“

Sowohl die Blackjack- als auch die Eiger-Goldlagerstätte, aus denen die erste Mineralressource von 1,34 Unzen Gold, die zu Beginn dieses Jahres bekannt gegeben wurden, sind weiterhin in alle Richtungen offen. Sitka ist daher zuversichtlich, dass die oberflächennahen Goldvorkommen um beträchtliche Unzen erweitert werden können. CEO Coe ist überzeugt, dass das Projekt zu einer Goldressource auf Bezirksebene erweitert werden kann.

Für die laufende Saison sind weitere aggressive Step-Out-Bohrungen in den Lagerstätten Blackjack und Eiger sowie entlang des 1,5 km langen mineralisierten Korridors geplant, der diese Lagerstätten möglicherweise miteinander verbinden könnte.

Fazit: Die Blackjack-Entdeckung könnte für Sitka Gold zum Company Maker werden. Praktisch jedes Bohrloch erweitert die bereits bestätigte Ressource von 1,34 Mio. Unzen. Sitka ist bei seinen Bohrungen zugleich mutig und hoch effizient. Die hohe Kontinuität der Mineralisierung ermöglicht große Fortschritte mit einem Minimum an Bohrungen. Zudem wird immer deutlicher, dass sich insbesondere die Blackjack-Zone durch ihre vergleichsweise höheren Goldgehalte von den umliegenden Wettbewerbern deutlich unterscheidet. Sitka’s Projekt wirkt im Vergleich zu den umliegenden intrusionsbedingten Goldlagerstätten wie die sprichwörtliche „niedrig hängende Frucht“. Mit jeder Bohrung wird diese Frucht reifer und der Appetit der Nachbarn dürfte größer werden. Der Börsenwert von Sitka liegt aktuell bei rund 21 Mio. CAD.

