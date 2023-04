Kaum sind die Bohrer angesetzt, stößt Sitka Gold Corp. (CNSX: SIG, ISIN CA8606471065) schon auf vielversprechende Funde. Wie der Goldexplorer aus Vancouver am Mittwochabend meldete, wurde im Rahmen der laufenden Diamantbohrkampagne auf dem Goldprojekt "RC Gold" im Yukon sichtbares Gold durchschnitten. Außerdem stieß man auf signifikante Quarzgangdichten. Das Bohrprogramm erbrachte des Weiteren eine Bestätigung dafür, dass die bekannte Goldlagerstätte "Blackjack" auf dem Gelände sich weiter nach Osten und in die Tiefe erstreckt.

Corwin Coe, Geschäftsführer und Direktor von Sitka Gold und selbst professioneller Geologe, bezeichnete die geologischen Indikatoren die bei der ersten Ausscherbohrung des Jahres zum Vorschein kamen, als "sehr ermutigend". Die im "Bohrloch 41" (Details dazu weiter unten) beobachtete Konzentration von sichtbaren Goldkörnern überträfe alles, was man bislang gesehen habe. Das Gold trat nahe dem Beginn eines augenscheinlich gut mineralisierten Abschnitts auf. Es werde erwartet, dass das Bohrloch das, was Sitka Gold als höhergradigen Kern der "Blackjack"-Goldlagerstätte interpretiert, ostwärts und in die Tiefe erweitere. Das sei ein großartiger Auftakt für die diesjährigen Bohrungen auf "RC Gold". Man freue sich, so Coe, auf die bedeutenden Fortschritte, die die Aktivitäten auf dem Projekt mit sich bringen sollten.

Die Bohrkampagne 2023

Die laufenden Explorationsbohrungen auf "RC Gold" sind auf 10.000 Gesamtbohrmeter angelegt. Bei den ersten Bohrungen konzentriert Sitka Gold sich auf Ausscherbohrungen, um eine offenbar höhergradige Komponente der Lagerstätte "Blackjack" zu erweitern, die bereits im Januar dieses Jahres gemeldet wurde. "Blackjack" weist zurzeit eine abgeleitete und auf die Grube begrenzte Ressource von 900.000 Unzen Gold zu 0,83 Gramm Gold je Tonne auf.

Für dieses Jahr sind ebenfalls Erweiterungsbohrungen bei der Lagerstätte "Eiger" geplant (derzeitige abgeleitete Ressource: 440.000 Unzen mit 0,50 Gramm Gold je Tonne, ebenfalls beschränkt auf die Grube).

"Blackjack" und "Eiger" sind nach wie vor in allen Richtungen offen und stellen die Grundlage für die derzeitige, auf die Gruben begrenzte Mineralressourcenschätzung von 1.340.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,68 Gramm Gold je Tonne dar, die bereits im Januar 2023 gemeldet wurde und konform zum NI 43-101 ist.

Auf einem 1,5 Kilometer langen mineralisierten Korridor zwischen "Blackjack" und "Eiger" wurde weitgehend noch nicht gebohrt. Dieser Bereich bietet somit das Potenzial für eine diese beiden Zonen verbindende Goldmineralisierung und ist somit ein prioritäres Explorationsziel für das diesjährige Diamantbohrprogramm.

Der erste Erfolg der neuen Bohrungen

Das erste Bohrloch der Saison mit der Nummer DDRCCC-23-041 – im Folgenden kurz "Loch 41" erwies sich umgehend als vielversprechender Auftakt der Kampagne. Das Loch wurde in 518,8 Metern Tiefe abgeschlossen, die Bohrarbeiten sind nun zum Loch DDRCCC-23-042 fortgeschritten.

Die vorläufigen Bohrloch-Standorte wurden systematisch auf Grundlage der neuesten Informationen aus den zuletzt niedergebrachten Bohrlöchern sowie den zuvor ermittelten Explorationsdaten festgelegt.

Das "Loch 41"

Das Bohrloch DDRCCC-23-041 ("Loch 41") wurde 160 Meter südlich des Entdeckungsbohrlochs DDRCCC-21-021 aus dem Jahr 2021 in einem nördlichen Azimut mit -60 Grad Neigung gebohrt. Sein Zweck war der Test einer Erweiterung des in der Tiefe liegenden hochgradigen Materials unterhalb der Bohrlöcher DDRCCC-22-025 und DDRCCC-22-038 aus dem vergangenen Jahr.

"Loch 41" stieß auf die erwartete, metasedimentäre Gesteinseinheit mit schwachen Quarz-Sulfid-Adern von der Mündung bis in 184 Meter Tiefe. Dort ging es in eine Reihe schmaler Intrusionsgänge und –schwellen mit signifikant erhöhter Aderdichte und sichtbarem Gold über. Dies setzte sich von 232 Meter bis 347 Meter in die megakristische Hauptintrusion fort. Weiter bis in 438 Meter Tiefe gab es einen weiteren Bereich mit intrusiven Übergangsstollen und –schwellen. Dort besteht eine beträchtliche Dichte an Quarz-Sulfid-Adern, die mit dem Kern der Lagerstätte "Blackjack" vergleichbar ist. Bei 438 Metern kreuzte das Bohrloch dann einen postmineralischen Gang mit 17 Metern Breite, auf den weitere Intrusivgesteine mit veränderlichen Quarz-Sulfid-Adern folgten, dies bis zum Bohrlochende auf 518,8 Metern.

Das Projekt "RC Gold"

Das insgesamt 376 Quadratkilometer große Grundstück "RC Gold" im Tombstone Goldgürtel im Yukon liegt etwa 100 Kilometer östlich der Stadt Dawson City. "RC Gold" besteht aus fünf Grundstücken: "RC" "Bee Bop", "Mahtin", "Clear Creek" und "Barney Ridge". Das große konsolidierte Landpaket deckt insgesamt 376 Quadratkilometer ab und erstreckt sich dabei über die neu erschlossenen Bezirke Clear Creek, Big Creek und Sprague Creek. Es befindet sich strategisch etwa mittig zwischen der von Victoria Gold betriebenen Mine "Eagle Gold" (seit Sommer 2020 in kommerzieller Produktion) und der Goldmine "Brewery Creek" (Sabre Gold Mine). Das Projektareal hat im Westen über eine gemeinsame Grenze mit "Clear Creek" (Victoria Gold) und im Norden zu "Florin Gold" (Florin Resources).

"RC Gold" verfügt über mehrere hochprioritäre Goldziele im Zusammenhang mit Intrusionen. Das Hauptaugenmerk von Sitka Gold richtet sich auf "Clear Creek". Dort wurde ein 500 mal 2.000 Meter großes Goldsystem identifiziert, das den Bereich der Zonen "Blackjack" (am westlichen Ende genannten Systems), "Saddle" und "Eiger" (am östlichen Ende) abdeckt. Die Lagerstätten "Eiger" und "Blackjack" liegen unweit der Autobahn- und Strominfrastruktur und sind ganzjährig zugänglich. Aufgrund ihrer Nähe zur Oberfläche wären beide Lagerstätten für den Tagebau geeignet. Erste Bottle-Roll-Tests hatten bereits im Sommer vergangenen Jahres Hinweise darauf ergeben, dass das Gold nicht feuerfest ist und eine hohe Goldgewinnung (94 Prozent) durch Haufenlaugung bei minimalem Verbrauch von Natriumcyanid möglich wäre.

Sitka verfügt über umfangreiche aktuelle und historische Daten von den Arbeiten der letzten vier Jahrzehnte auf den Grundstücken. Die neusten Explorationsarbeiten und die Zusammenstellung der historischen Daten definierten mehrere mineralisierte Ziele; sowohl große Tonnagen von intrusionsbezogenen Goldlagerstätten als auch hochgradige Goldziele mit Adern und Brekzien.

Explorationsstand und Ressourcen

Bislang hat Sitka Gold 13.000 Meter, verteilt auf 38 Diamantbohrlöcher, in das genannte Goldsystem gebohrt. Dabei waren zunächst die Lagerstätten "Eiger" und "Blackjack" entdeckt und im Januar 2023 eine NI 43-101 konforme, abgeleitete Mineralressource von 1.340.000 Unzen aus diesen beiden oberflächennahen Zonen gemeldet worden (Basis-Cutoff-Gehalt von 0,25 Gramm Gold je Tonne). Davon entfallen auf "Blackjack" 900.000 Unzen (0,83 Gramm Gold je Tonne), auf "Eiger" 440.000 Unzen (0,50 Gramm Gold je Tonne).

Highlights der bisherigen Bohrungen umfassten bis zu 201,0 Meter zu 1,26 Gramm Gold je Tonne ab der Oberfläche inklusive 82,0 Metern mit 2,04 Gramm Gold je Tonne sowie 19,5 Meter mit 4,87 Gramm Gold je Tonne bei "Blackjack" (Meldung von Bohrloch DDRCCC-22-040 im Januar 2023) sowie 354 Meter mit 0,41 Gramm Gold je Tonne, inklusive 72 Metern mit 0,72 Gramm Gold je Tonne bei "Eiger" (Meldung von Bohrloch DDRCCC-21-09 im August 2021).

Über Sitka Gold Corp.

Das kapitalkräftige kanadische Mineralexplorationsunternehmen Sitka Gold Corp. konzentriert sich unter Leitung eines Teams von erfahrenen Branchenexperten auf die Exploration wirtschaftlich rentabler Gold-, Silber- und Kupfergrundstücke. Derzeit besteht die Option auf den 100-prozentigen Erwerb der Grundstücke "RC", "Barney Rigde", "Clear Creek" und "OGI" im Yukon sowie am im US-Bundesstaat Arizona gelegenen Goldgrundstück "Burro Creek". Vollständig unternehmenseigen sind bereits das Goldgrundstück "Alpha Gold" in Nevada (USA), "Mahtin" im Yukon und "Coppermine River" in Nunavut (Kanada).

Wie oben berichtet, ist auf dem Projekt "RC" ein Diamantbohrprogramm zur Ressourcenerweiterung im Gange. Zusätzliche Bohrungen sind im Jahr 2023 auch für "Alpha Gold" vorgesehen und werden zurzeit geplant. Dort wurde jüngst ein neues Carlin-Typ-Goldsystem entdeckt. Sitka Gold konzentriert sich auf die Ausrichtung auf dessen hochgradigen Kern. Das System befindet sich in nur 40 Kilometern Entfernung südöstlich des Minenkomplexes "Cortez" (Barrick/ Newmont) im bekannten Cortez-Trend.