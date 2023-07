Site Visit Terra Balcanica: Investment Highlights & Impressionen

Terra Balcanica lud zur Standortbesichtigung: Bilder vom Bohrziel „Brežani“ (BIH) vermitteln spannende Einblicke in die Explorationsarbeiten vor Ort. Außerdem gibt es von CEO Aleksander Mišković aktuelle Informationen zum Projekt „Ceovište“ (SRB).

Der kanadische Explorer Terra Balcanica Resources Corp. (CSE: TERA, WKN: A3DM8K, ISIN: CA88089G1037) untersucht im westlichen Balkan insgesamt drei Projekte nach Basis- und Edelmetallen. Aber wie sieht es eigentlich live bei den Arbeiten vor Ort aus? Terra Balcanica lud zur Vor-Ort-Besichtigung ins Bohrkernlager in Srebrenica und ans Skarn-Porphyr-Ziel Bohrziel "Brežani" ein, das Teil des Flaggschiffprojektes "Viogor-Zanik" in Bosnien und Herzegowina ist und erst kürzlich im Rahmen der laufenden Arbeiten erweitert werden konnte. Wie Aleksander Mišković, der Geschäftsführer und Präsident von Terra Balcanica erläutert, handelt es sich bei "Brežani" um einen potenziellen Tier-1-Erzkörper, dessen Untersuchung fundamental für die diesjährigen Unternehmensaktivitäten sein wird. Auch Sam Vaughan, Geologe bei Terra Balcanica, erläuterte vor Ort die Bedeutung der Entdeckung. Ein kurzes Update gab es außerdem zum Projekt "Ceovište" in Serbien, wo man einem möglichen Porphyr-Goldziel und einer geochemischen Boden-Anomalie auf der Spur ist.

https://youtu.be/BHDTM5WFCE4

00:00 Intro mit Impressionen: Belgrad und Bosnien und Herzegowina

00:39 Srebrenica: Präsentation von Bohrkernen und Samples bei Tochterfirma Drina Resources

01:04 Sam Vaughan, Geologe bei Terra Balcanica, stellt sich vor

01:48 Anfahrt zum Ziel "Brežani" (Projekt "Viogor-Zanik")

02:20 vor Ort bei "Brežani" mit CEO Aleksander Mišković

02:31 Demonstration des Bohrgeräts in Aktion: Bohrloch aus dem Vorjahr wird vertieft

02:55 weitere Eindrücke von den Bohrarbeiten

03:10 Sam Vaughan über das Vorgehen bei "Brežani", geologische und geophysikalische Erläuterungen zum Bohrziel

03:43 Impressionen von Bohrstelle und Bohrteam

04:02 CEO: Aleksander Mišković: Bohrungen am Porphyr-Leitfähigkeitsziel bei "Brežani" als ausschlaggebender Punkt der diesjährigen Unternehmensaktivität

04:28 weitere Bohrungen an hochgradigem, silberdominierten Polymetall-Ziel "Čumavići" 14 Kilometer nordwestlich

04:50 Kurzes Update zum serbischen Projekt "Ceovište": mögliches neues Porphyr-Ziel (geochemische Anomalie)

05:40 Fazit: Vielversprechende Bohrziele und technische Berichte, robuste Börsenstrategie, Wertsteigerung für Aktionäre

06:22 Impressionen und Luftbilder von "Brežani"

06:36 Eindrücke aus Sarajevo

06:51 Outro

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

