Sind Luxus-Aktien rezessionssicher?

Laut Oxford Economics haben die Amerikaner während der Pandemie rund 3,7 Billionen Dollar gespart. Davon werden bis Ende 2022 etwa 360 Milliarden Dollar ausgegeben. Und man muss nicht zweimal raten, wohin all diese $$$ fließen werden.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass mehr als 69 Prozent dieser Gelder von den reichsten 20 Prozent der Haushalte ausgegeben werden. Und was mit Reichtum Hand in Hand geht, sind teure Gegenstände.

Luxusgüter brauchen keine Beschreibung. Sie sind bekannt für eine starke Markenidentität, hohe Gewinnspannen und zeitlose Produkte. Aber sind sie auch eine gute Investition in den aktuellen Märkten? Während der Pandemie haben diese Unternehmen kapitalstarke Bilanzen und eine hohe Rentabilität gezeigt. Aber werden sie in der Lage sein, ihr Wachstum in einem schwierigen Umfeld mit hoher Inflation, unter Druck stehenden Aktienmärkten, Lieferkettenproblemen und einer möglichen Rezession fortzusetzen?

Eine mögliche Erklärung fand ich in einer Studie der Bank of America, die zeigte, dass die Korrelation zwischen Luxusausgaben und dem S&P 500 in den 10 Jahren vor der Pandemie weniger als 30 Prozent ausmachte. Darüber hinaus wurde auch keine Korrelation zwischen Kryptowährungen und Luxusausgaben festgestellt.

Es spricht also nichts dagegen, anstelle der neuesten Edition der Hermès-Tasche in Luxus-Aktien zu investieren, und so die Portfoliodiversifikation zu erhöhen.

Egal ob Sie sich für langfristige Investitionen entscheiden oder von kurzfristigen Gewinnen profitieren wollen. Sie sollten beim Trading immer auf das Timing achten.

Buy me if you can!

Die Burberry Group ist ein in London ansässiges Modepowerhaus, das für seine ikonischen Trenchcoats bekannt ist. Mit einem Markenwert von 3,9 Milliarden US-Dollar wurde sie 2021 unter die Top 10 der wertvollsten Luxusmarken der Welt gewählt.

Diese Luxusaktie folgt seit Anfang des Jahres ihrem saisonalen Muster. Doch ist jetzt der richtige Zeitpunkt für neue Investoren, um einzusteigen? Aus saisonaler Sicht scheint Burberry eines der Unternehmen zu sein, dessen Aktienkurs Ende Juni zu steigen beginnt.

Saisonaler Chart der Burberry Group über die vergangenen 10 Jahre

Saisonaler Chart

Der saisonale Chart zeigt den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre an. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).

Aus dem obigen Chart ist klar ersichtlich, dass das Zeitfenster von Ende Juni bis Anfang August in den letzten 10 Jahren vorteilhaft für diesen Luxuswert war. In dieser Zeitspanne von 32 Handelstagen (vom 26. Juni bis 9. August) stiegen die Aktien im Durchschnitt um 7,3 Prozent. Darüber hinaus weist das Muster seit 2012 eine hohe Gewinnquote von 90 Prozent auf, wobei das Jahr 2020 die einzige Ausnahme darstellt.

Eine weitere Aktie, die für eine Investition in Betracht gezogen werden kann, ist Restoration Hardware, die im Segment der Luxusmöbel tätig ist. Wie viele andere Möbelproduzenten und Einzelhändler hatte auch Restoration Hardware mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen, die den Kurs der Aktie in den letzten Monaten stark nach unten gezogen haben (öffnen Sie einen interaktiven Chart, um die besten Einstiegs- und Ausstiegslevel zu sehen). Dies hat die Kunden von Restoration Hardware jedoch nicht entmutigt, so dass die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens weiterhin hoch ist.

Wird sich dieser Trend fortsetzen?

Die letzte Rezession liegt bereits ein Jahrzehnt zurück, und die Luxusmarken haben ihre Hausaufgaben gemacht. Diesmal sind sie besser auf unsichere Zeiten vorbereitet, dank einer besseren Bestandskontrolle und einer geringeren Abhängigkeit von Drittanbietern.

Durch den enormen Anstieg der chinesischen Konsumausgaben während der vergangenen Jahrzehnte hat sich die Erholungsphase nach einer Krise deutlich verkürzt.

Im Jahr 2021 war auch eine wesentlich stärkere Nachfrage von US-Konsumenten zu erkennen, die auch im Jahr 2022 noch anhält.

Die Bank of America hat Daten über US-amerikanische Kredit- und Debitkarten gesammelt, die zeigen, dass die Ausgaben für Luxusgüter im bisherigen Jahresverlauf um 14 Prozent gestiegen sind. Dies sollte die Sorgen über die Schließungen in Folge von Covid in China verringern. Darüber hinaus haben die Digitalisierung und der Anstieg des E-Commerce zu einer direkteren Beziehung zu den Kunden geführt, die sich während der Pandemie als strategisch wertvoll erwiesen hat.

In der Tat ist der Luxusmarkt ein sehr interessanter Markt, um sein Geld zu sichern. Es handelt sich um eine Branche, die krisenresistent ist: Luxuskunden erholen sich aufgrund ihres finanziellen Reichtums sehr schnell.

