Sind Investments in Farbedelsteine lukrativ?

Zwar rührt die Faszination, die Edelsteine auf die Menschheit ausüben, schon aus antiken Zeiten, doch die Idee, sie als Investment auf dem Finanzmarkt einzusetzen, ist alles andere als alt. Dass dieses Investment äußerst attraktiv ist und viele Vorteile bietet, weiß Chris Pampel, der Geschäftsführer des Deutschen Edelstein Kontors, zu berichten. Im folgenden, exklusiven Gastbeitrag klärt der Farbedelsteinexperte über die Besonderheiten dieser Anlageform auf.

Seltenes Vorkommen von Farbedelsteinen

Anders als es bei Diamanten und auch Edelmetallen wie Gold und Silber der Fall ist, hat sich die Attraktivität von Farbedelsteinen als Investment noch nicht bei allen Anlegern herumgesprochen. Bemerkenswert an Edelsteinen wie Rubinen, Saphiren und Smaragden ist, dass sie in der Natur viel seltener vorkommen als Diamanten. Und davon wiederum sind lediglich zwei bis drei Prozent überhaupt als Investment-Edelsteine geeignet. Schon aufgrund dieser enormen Seltenheit und des damit verbundenen knappen Angebots ist das Risiko eines Wertverlustes quasi ausgeschlossen.

Die geologische Seltenheit ist das Alleinstellungsmerkmal, aufgrund dessen Farbedelsteine gewissermaßen für alle Zeiten einen Sonderstatus genießen werden. Der Mensch kann einfach nicht in den natürlichen Produktionsprozess von Mutter Erde eingreifen, nicht zuletzt, weil die Entstehung von Edelsteinen Tausende von Jahren dauert. Man kann also nur auf die Ressourcen zurückgreifen, die bereits im Boden schlummern.

Der Unterschied zu Diamanten

Nun könnte man Gleiches auch von Diamanten behaupten, auch hier muss der Mensch „warten“, bis ein solcher gewonnen werden kann. Das ist im Grunde zwar richtig, doch anders als bei Investment-Farbedelsteinen findet bei Diamanten eine Lagerhaltung statt, die künstlich geschaffenen Regularien unterliegt. Letztendlich gibt es auf dem Weltmarkt für Diamanten zwei Monopolisten, die das Angebot gezielt knapp halten und damit Einfluss auf den Preis nehmen. Gemeinhin herrscht deshalb die Meinung vor, dass Diamanten in der Natur selten vorkommen, doch dem ist nicht so. Die Seltenheit ist von Menschenhand gesteuert.

Ein Farbedelstein in so hoher Qualität, dass er überhaupt als Investment geeignet ist, wird viel, viel seltener gefunden als ein qualitativ vergleichbarer Diamant. Und selbst wenn beide in der Natur gleich oft vorkämen, besitzt der Farbedelstein eine Art „Zukunftsbonus“, der darin begründet ist, dass nur wenige Minen diese kostbaren Steine zutage fördern, und das in vergleichsweise geringen Mengen. Rein statistisch gesehen, werden deshalb viel mehr Diamanten als Farbedelsteine gefunden.

Bestände von Diamanten werden manipuliert

Es ist zu erwarten, dass die Farbedelsteinminen eines Tages erschöpft sein werden und schließen. Ein solches Szenario war bereits bei Smaragdminen in Simbabwe und Äthiopien oder auch bei Saphirminen in der Kaschmirregion zu beobachten. Es liegt somit auf der Hand, dass nach dem Schließen einer Mine nur noch mit den Edelsteinen gehandelt werden kann, die bis dahin gefördert wurden und die auf dem Markt erhältlich sind. Saphire aus der Kaschmirregion konnten deshalb beachtliche Preissteigerungen verzeichnen. Neue Lagerstätten sind aktuell kaum bekannt und es wird auch nicht allzu intensiv danach gesucht. Bis solche gefunden sind, ist mit einem sukzessiven Anstieg der Preise auf dem Markt für Investment-Farbedelsteine zu rechnen. Selbst wenn ein neues Vorkommen entdeckt würde, hätte dies preislich auf die Investmentsteine von hoher Qualität keinen Einfluss, weil sich an der Seltenheit von qualitativ hochwertigen und somit für Investments geeigneten Farbedelsteinen dadurch nichts ändert.

Bei Diamanten ist der Sachverhalt anders: Denn hier gibt es aktuell Ressourcen, auf die zurückgegriffen werden kann, wenn eine Mine erschöpft ist. Die Betreiber und Global Player greifen dann auf die Bestände zurück, die sie dem Markt vorher zugunsten ihrer Preiskontrolle vorenthalten haben.

Farbedelsteine ergänzen das Portfolio

Ein Investment in Farbedelsteine ist immer als Ergänzung eines bereits bestehenden Portfolios zu betrachten. Der Kauf von Edelsteinen macht wenig Sinn, wenn sonst keine Grundlagen vorhanden sind. Krisen, wie wir sie derzeit durch die Pandemiesituation und nun auch den Ukrainekonflikt erleben, führen zu vielen wirtschaftlichen Instabilitäten. Inflation und schwankende Börsenkurse sind kaum kalkulierbar. Mobile Sachwerte gewinnen in solchen Zeiten an Wichtigkeit, sie gelten als langfristig stabile Geldanlage, die es ermöglicht, auch große Vermögen auf kleinstem Raum zu konzentrieren.

Nun könnte man natürlich einwenden, dass der Gegenwert von Edelsteinen immer währungsbezogen zu betrachten ist, schließlich sind Währungsschnitte in der Weltgeschichte keine Seltenheit. Doch selbst dadurch verliert ein Investment-Farbedelstein nicht seine bedeutenden Vorteile, die da lauten: Produktpräsenz, Seltenheit, Begehrlichkeit und Mobilisierbarkeit. Zwar ist die internationale Handelswährung von Edelsteinen der US-Dollar, doch selbst wenn dieser im Kurs fällt, verlieren die Edelsteine aufgrund der internationalen Nachfrage ihren Wert nicht. Dieses Überschreiten eines reinen Inlandsbezuges - wie es beispielsweise bei Aktien der Fall ist - schützt die Investment-Farbedelsteine vor Wertverlust.

