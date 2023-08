Simpson Manufacturing: Warten auf den Breakout!

Was bringt die Etanco-Übernahme? Simpson Manufacturing (SSD) mit solidem Gewinnwachstum!

Symbol: SSD ISIN: US8290731053

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Simpson-Manufacturing-Aktie weist ein Kurswachstum von fast 44 Prozent für die letzten sechs Monate auf. Das Wertpapier zeigte sich nach den Zahlen zum zweiten Quartal stark und konnte den Aufwärtstrend mit einem neuen Allzeithoch und einem höheren Pivot-Tief bestätigen. Die Seitwärtsbewegung der letzten drei Wochen lässt uns mit Spannung auf einen Breakout warten.

Chart vom 28.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 154.62 USD

Meinung: Simpson Manufacturing Company ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Produkte für Neubauten und Renovierungen herstellt. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Pleasonton hat mit der jüngsten Quartalsmeldung in Form des Gewinns von 2.50 USD je Aktie die Erwartungen der Analysten, die bei 2.13 USD je Aktie lagen, übertroffen. Im vergangenen Jahr erfolgte die Übernahme von Etanco, einem französischen Herstellers von Holzdachkonstruktionen. Die Integration kostet zwar Geld, könnte sich aber bald über Synergieeffekte amortisieren. Die beiden Firmen ergänzen sich in ihrer Vertriebsstruktur und ihrem Produktportfolio gut und haben ähnliche Ansprüche in puncto Qualität und Kundenservice.

Setup

Mögliches Setup: Beim Bruch der Widerstandslinie erwarten wir einen kräftigen Breakout, der über das Allzeithoch hinaussschießen könnte. Ein Stop Loss unter dem Tief vom 21. August wäre eine solide Absicherung. Die nächsten Quartalszahlen sind noch in weiter Ferne: am 23. Oktober! Somit stören Sie unser Vorhaben nicht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SSD.

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

