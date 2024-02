Silver Storm Mining weist weitere hochgradige Silbervererzung auf La Parrilla nach

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silver Storm Mining (TSXV SVRS | FSE: SVR) treibt die Vorbereitung zur Wiederaufnahme der Produktion auf dem Silberminenkomplex La Parrilla voran, die man im vergangenen Jahr von First Majestic Silver übernommen hat. Dazu wurde bereits 2023 ein erstes Bohrprogramm durchgeführt, das zeigen sollte, dass auch jetzt noch ausreichend Mineralisierung vorhanden ist, um die Produktion auf La Parrilla wieder in Gang zu bringen. Und die Ergebnisse dieses ersten Bohrprogramms haben Silver Storm nicht enttäuscht!



Wie nämlich schon in den vergangenen Wochen und Monaten konnte das Unternehmen von CEO Greg McKenzie nun einmal mehr starke Bohrergebnisse melden, die dieses Mal von drei Bohrlöchern stammen, die innerhalb der Quebradillas-Mine abgeteuft wurden.



Unter anderem stieß Silver Storm mit Bohrloch Q-23-022A auf die bereits bekannte Zone C460 und erbohrte dort 911 g/t Silberäquivalent über 13,05 Meter, darunter 2.361 g/t Silberäquivalent über 2,60 Meter und 1.266 g/t Silberäquivalent über eine Mächtigkeit von 2.15 Metern.





Längsschnitt durch die C460-Zone; Quelle: Silver Storm Mining



Höhere Gehalte und Mächtigkeiten als während des Abbaus durch First Majestic



Die Lage der Bohrungen ist hier angesichts des oben genannten Ziels, ausreichende Mineralisierung für einen Abbau innerhalb des Minenkomplexes La Parrilla nachzuweisen, von besonderer Bedeutung. Der oben genannte Bohrabschnitt beispielsweise liegt nur ca. 62 Meter unterhalb von Bohrloch Q-23-020, wo Silver Storm 1.810 g/t Silberäquivalent über 14,6 Meter nachwies. Gleichzeitig befindet sich die neue Bohrung nur 74 Meter unterhalb der letzten Entwicklungsarbeiten in der Mine, wo ebenfalls ähnlich hochgradige Vererzung entdeckt wurde. Historische Schlitzproben wiesen nämlich etwa 974 g/t Silberäquivalent über 23 Meter Länge bei einer Mächtigkeit von 2,86 Metern nach.



Mit Bohrung Q-23-023 stieß das Unternehmen ebenfalls auf die Zone C460, wobei man 347 g/t Silberäquivalent über 9,65 Meter erbohrte, darunter 5,30 Meter mit 397 g/t Silberäquivalent. Dieser Abschnitt wurde 13 Meter unterhalb des zuvor erschlossenen Abbaus 1740 EL gebohrt. Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus dem Abbaugebiet 1740 EL ergab 928 g/t Silberäquivalent über eine Länge von 31 Metern bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,94 Metern.



Greg McKenzie, President und CEO von Silver Storm Mining, erklärte: „Die Bohrergebnisse innerhalb der Zone C460 liefern weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse. Die hochgradige Mineralisierung, die heute in Bohrloch Q-23-022A gemeldet wurde, erweitert diese Zone 62 Meter unterhalb von Bohrloch Q-23-020 (1.810 g/t Ag.Eq auf 14,6 m). Zusammengenommen haben diese beiden Bohrungen gezeigt, dass sich die Mineralisierung 74 Meter unterhalb des letzten abgebauten Stollens (1767 EL) erstreckt und höhere Gehalte und Mächtigkeiten aufweist als das, was zuvor in diesem Gebiet abgebaut wurde. Wir werden im Jahr 2024 weitere Bohrungen an diesem Standort durchführen.“



Mit Bohrloch Q-23-021 durchteufte Silver Storm ebenfalls die C460 Zone und durchschnitt dabei eine Ersatzmineralisierung, die 154 g/t Silberäquivalent auf 0,54 Meter (101,56 bis 102,10 Meter) ergab.



Fazit: Das erste Bohrprogramm zur Bestimmung weiterer Silbervorkommen auf dem Minenkomplex La Parrilla erweist sich unserer Ansicht nach als voller Erfolg und dürfte ein Puzzleteil auf dem Weg zur Wiederaufnahme der Produktion sein. Silver Storm-CEO Greg McKenzie hat entsprechend bereits ein weiteres, umfassenderes Bohrprogramm für 2024 angekündigt. Für Newsflow sollte also gesorgt sein!



