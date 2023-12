Silver Storm Mining: Wieder starke Silberwerte nahe bestehender Abbaubereiche erbohrt

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Storm Mining Ltd":

In Vorbereitung auf die Wiederaufnahme der Produktion auf dem Minenkomplex La Parilla in Mexiko hat Silver Storm Mining (TSXV SVRS / WKN A3EWAU / FRA SVR) ein erstes Bohrprogramm auf dem Projekt aufgenommen, dessen Übernahme von First Majestic Silver man erst im August abschloss. Und wie schon vor wenigen Wochen kann das Unternehmen von CEO Greg McKenzie erneut starke Resultate präsentieren.

Zu den Höhepunkten der jetzt veröffentlichten Bohrergebnisse gehört mit Sicherheit ein mächtiger Abschnitt von 14,8 Metern, der im Durchschnitt 500 g/t Silberäquivalent (Ag.Eq) aufweist. Darin enthalten sind Vererzungsintervalle von 650 g/t Ag.Eq über 7,14 Meter und 607 g/t Ag.Eq über 4,36 Meter. Und besonders vielversprechend: 1.251 g/t Ag.Eq über 1,51 Meter.

Ermutigend für Silver Storm und seine Pläne, La Parrilla in absehbarer Zeit wieder ans Laufen zu bringen, ist, dass diese Funde nur rund 37 Meter unterhalb der zuletzt in dem untersuchten Bereich vorgenommenen Minenentwicklung liegen – und damit vergleichsweise schnell zu erreichen sein dürften. Dies war auch bei den vor Kurzem veröffentlichten Ergebnissen ein wichtiger Punkt. In der Vergangenheit erbrachten historische Grabenproben in diesem Bereich der Mine 329 g/t Ag.Eq über eine Streichlänge von 36 Metern und eine Mächtigkeit von 1,13 Metern. Weiter historische Proben wiesen 258 g/t Ag.Eq über eine Streichlänge von 28 Metern und eine Mächtigkeit von 1,51 Metern nach.

Zusätzliche, gute Ergebnisse:

- 802 g/t Ag.Eq auf 1,11 Meter,

- 281 g/t Ag.Eq auf 0,45 Meter bzw. 126 g/t Ag.Eq auf 1,00 Meter in Zone C1524 und

- 506 g/t Ag.Eq auf 0,68 Meter in der Zone Norte-Sur, 30 Meter neigungsaufwärts eines Bohrlochs mit

324 g/t Ag.Eq auf 8,72 Meter.

Fazit: Die Quebradillas-Mine liefert weiter ab und beschert Silver Storm erneut hochgradige Silberäquivalentgehalte in unmittelbarer Nähe bestehender Untertageentwicklungen und Infrastruktur. Darüber hinaus scheint sich, so CEO McKenzie, in der C1524-Zone die Vererzung in der Tiefe zu verstärken. Die Gehalte und Mächtigkeiten der letzten zwei Abbauhorizonte wurden jedenfalls übertroffen. Das alles sind gute Nachrichten für die Bestrebungen des Unternehmens, die vorhandene Produktionsinfrastruktur auf La Parrilla wieder in Betrieb zu nehmen. Nach jetzt 12 gemeldeten Bohrungen (3.227 Bohrmeter) stehen jetzt noch die Ergebnisse zehn weiterer Bohrlöcher aus, die sich bereits im Labor befinden. Da die Bohrungen in der Quebradillas-Mine bis Weihnachten laufen und dann Anfang Januar in der RosariosMine wieder aufgenommen werden, könnten den Anlegern in dieser Hinsicht noch einige schöne Bescherungen bevorstehen. Wir freuen uns jedenfalls, dass es jetzt bei Silver Storm wieder schneller vorangeht – und das mit Erfolg.

