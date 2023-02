Siltronic - Starkes Ergebnis

Für das Unternehmen und insbesondere die Aktie von Siltronic sind entscheidende Tage angebrochen, schaut man sich den bisherigen Kursverlauf und die kürzlich gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2022 an. Besonders die aktuell günstige Bewertung könnte dem Wertpapier in den kommenden Wochen noch einen Schub verleihen, sollte das Momentum in der aktuellen Form weiter anhalten.

Mit einem Kurssprung von annähernd acht Prozent am vergangenen Donnerstag bekräftigte die Aktie den Trendwendeversuch seit den Tiefständen aus Oktober 2022. Nach dem tiefen Kurssturz von 142,80 Euro zu Beginn des abgelaufenen Jahres fand das Papier erst bei 51,65 Euro einen tragfähigen Boden vor und konnte in den Bereich der Nackenlinie einer inversen SKS-Formation um 83,00 Euro zulegen. Ein Ausbruch darüber würde nämlich den seit Sommer letzten Jahres laufenden Trendwendeprozess zu einem erfolgreichen Abschluss führen können und somit einen wichtigen Grundstein für die mittelfristige Kursentwicklung auf der Oberseite setzen.

Rekordzahlen gemeldet

Das aktuelle Kursniveau spiegelt nicht unbedingt die hervorragenden Zahlen von Siltronic wider. Das Defizit in der Bewertung könnte die Aufbruchstimmung bei Technologiewerten und eben auch bei Siltronic weiter befeuern. Mit einem Wochenschlusskurs oberhalb von 83,50 Euro stieg die Wahrscheinlichkeit auf weitere Kursgewinne auf 93,70 oder gar 99,70 Euro merklich an. Aber erst darüber dürften sich mittelfristige Long-Signale mit Zielen sogar um 119,10 Euro offenbaren. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Sollte allerdings die Konsolidierungsphase der letzten Wochen durch einen Kursrutsch unter 75,40 Euro bärisch aufgelöst werden, müssten sich Investoren noch einmal auf Rücksetzer zurück in den Bereich der rechten Schulter auf 67,40 Euro einstellen. Anhaltspunkte für einen solchen Fall liefert die Kursentwicklung des Wertpapieres allerdings nicht.

Widerstände: 87,10; 88,80; 89,65; 91,95; 93,70; 95,60; 100 Euro

Unterstützungen: 82,80; 80,80; 79,13; 76,80; 75,40; 73,50 Euro

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Euro

Reset Barriere in Euro

Hebel

Letzter Bewertungstag

Siltronic

HC2WWX

16,05

57,538645

64,730976

3

Open End

Siltronic

HC2WX0

20,86

71,916217

81,984487

6

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Euro

Reset Barriere in Euro

Hebel

Letzter Bewertungstag

Siltronic

HC2WX2

5,23

114,992221

107,805207

-3

Open End

Siltronic

HC2WX4

2,30

100,614649

90,553184

-6

Open End



