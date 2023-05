Siltronic: Kursverlauf trifft auch Unterstützungszone!

Das mehr als großzügige Übernahmeangebot von Globalwafers an Siltronic am Niveau von 145 Euro wurde von der deutschen Politik zum Scheitern gebracht. Der darauf folgende Abwärtstrend hatte das Ausmaß von 63 Prozent. Trotz aktueller Umsatzwarnung seitens des Siltronic-Managements könnten positive Überraschungen den Aktienkurs wieder beflügeln.

Der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic öffnete gestern seine Bücher zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorquartal um 14,3 Prozent auf 404,4 Millionen Euro zurück. Das Management bleibt nach Geschäftseinbußen zum Jahresstart wegen der Schwäche der Chipmärkte vorsichtig für das restliche Jahr. Aufgrund des Lagerbestandsabbaus bei Chipherstellern und deren Kunden dürfte die Marktschwäche die nächsten Quartale andauern. Eine Belebung im zweiten Halbjahr werde aktuell nicht erwartet. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und hoher Inflation sollte die Nachfrage nach Halbleiterchips begrenzt bleiben. Für die Aktie ging es gestern um rund 2 Prozent nach unten, obwohl sich der Kurs vom Tagestief erholen konnte.

Seit dem Aufkommen der Übernahmefantasie hatte der Siltronic-Kurs ein Plateau rund um den Übernahmepreis von 145 Euro je Aktie ausgebildet. Das Platzen der Übernahme war auch der Beginn einer Abwärtssequenz. Diese erstreckte sich zeitlich vom 18. Januar 2022 bis 4. November 2022. Ein weiterer Grund für die schlechte Performance war der Rückgang der Nachfrage nach Halbleitern nach dem Corona-Boom. In der Spitze verlor der Kurs rund 63 Prozent und machte Siltronic zu einem „Turnaround“ Kandidaten. Nach dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 51,65 Euro hat der Kurs auch wieder rund 69 Prozent auf 87,25 Euro zulegen können. Nach der Bildung eines Tops am 8. Februar 2023 nähert sich der Kursverlauf aufgrund der schlechten Nachrichten aus der Halbleiterbranche dem Unterstützungsbereich rund um das Level von 56,40 Euro. Auch wenn die Siltronic-Führung gestern eine Durststrecke angekündigt hat, sollte sich das Abwärts-Momentum abschwächen und in diesem Bereich einen Boden bilden. Das Unternehmen ist nicht mehr teuer, nachdem das erwartete KGV 2023 aktuell bei 7,80 liegt.

67,25 // 80,60 Euro

56,40 // 50,01 Euro



Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Siltronic bis auf 69,45 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SV23RC) überproportional mit einem Omega von 3,79 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 44 % und dem Ziel bei 69,45 Euro (1,31 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 14.06.23 eine Rendite von rund 72 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 54,05 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 36 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2,04 zu 1, wenn bei 54,05 Euro (0,49 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

WKN:

SV23RC

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,80 – 0,82 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

65,00 Euro

Basiswert:

Siltronic AG

akt. Kurs Basiswert:

59,63 Euro

Laufzeit:

15.03.2024

Kursziel:

1,31 Euro

Omega:

3,79

Kurschance:

+ 72 Prozent

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.