Siltronic: Aufwärtstrend scheint intakt!

Die Nachrichtenlage rund um Siltronic ist gemischt. Als positiv zu betrachten ist der neuerliche Aufstieg des Wafer-Produzenten in den MDax. Eher eine Belastung für den Kurs könnte in Zukunft der geplante Ausstieg seitens des Mitbewerbers GlobalWafers sein. Vor zwei Jahren war GlobalWafers mit einer 4,35 Milliarden Euro schweren Übernahmeofferte für die kleinere Siltronic am Widerstand der Bundesregierung gescheitert. Im Zuge der Bemühungen hatten die Taiwaner 13,7 Prozent an Siltronic zusammengekauft und waren auf den 4,1 Millionen Aktien sitzen geblieben. Diese sind derzeit gut 38 Prozent weniger wert als die 145 Euro, die GlobalWafers damals geboten hatte. Nun nimmt GlobalWafers einen Anlauf, einen Großteil der Aktien über das Vehikel einer Wandelanleihe zu Geld zu machen.

Zum Chart

Die Privatbank Berenberg hat am vergangenen Freitag die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Aktien von Siltronic böten eine attraktive Möglichkeit, auf einen möglichen Aufschwung des breiteren Chipmarktes in diesem Jahr zu setzen. Der Bereich um den Wert von 110 Euro könnte vom Aktienkurs von Siltronic angesteuert werden, nachdem sich die Ausübung der Wandelanleihe erst bei 111,34 Euro auszahlt. Dies ergäbe ein ungehebeltes Kurspotenzial von rund 22 Prozent. Im übergeordneten Bild war das Platzen der Übernahme von Siltronic durch den taiwantaiwanesischen Hersteller GlobalWafers auch der Beginn einer Abwärtssequenz. Diese erstreckte sich zeitlich vom 18. Januar 2022 bis 4. November 2022. In der Spitze gab der Kurs rund 63 Prozent nach und machte Siltronic zu einem „Turnaround“ Kandidaten. Nach dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 51,65 Euro hat die Notierung wieder rund 75 Prozent auf aktuell 90,20 Euro zulegen können. Auch wenn der Ausstieg von GlobalWafers und Wacker Chemie wie ein Damoklesschwert über dem Aktienkurs baumelt, liegen die 110 Euro noch in Reichweite.

Siltronic AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

100,00 // 111,00 Euro

Unterstützungen:

87,25 // 80,60 Euro



Fazit

Bei Siltronic überlagern sich momentan bearishe und bullishe Marktkräfte. Zwei Großaktionäre, die den Ausstieg planen, stehen der Chance auf Beteiligung am Aufschwung der Halbleiterindustrie im Jahre 2024 gegenüber.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB8N7H) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Siltronic-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,05 profitieren. Das Ziel sei bei 105,01 Euro angenommen (3,68 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 80,60 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,24 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB8N7H

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,20 – 2,24 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

68,24 Euro

Basiswert:

Siltronic AG

KO-Schwelle:

68,24 Euro

akt. Kurs Basiswert:

90,20 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,68 Euro

Hebel:

4,05

Kurschance:

+ 64 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.