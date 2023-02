Silberschatz entdeckt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In der Schweiz haben Bauern kürzlich 4.000 antike römische Münzen in einem Weinberg entdeckt. In einem Tontopf waren die Silber- und Kupfermünzen versteckt. Man fand heraus, dass die Münzen in regelmäßigen Abständen vergraben wurden und damals den Wert von etwa ein bis zwei Jahresgehältern hatten. Römische Münzen werden meist in Großbritannien gefunden. 2009 wurden beispielsweise rund 60.000 Münzen entdeckt. Der Fund in der Schweiz ist deshalb so bemerkenswert, was ihn wiederum so wertvoll macht. Münzen wurden meist in großer Menge versteckt, man vermutet, es könnten Geschenke für die Götter gewesen sein. Vielleicht wurden sie auch für schlechte Zeiten beiseitegeschafft, weil ihr Silbergehalt dann eine besondere Werterhaltung garantiert habe. Nach Schweizer Recht gehören die gefundenen Münzen der Öffentlichkeit, aber der Entdecker wird vermutlich einen Finderlohn erhalten.







Auch heute steht Silber für Werterhalt und für viele zukunftsweisende Technologien. Nach starken Silberpreisen in den letzten Monaten 2022 ist es dieses Jahr wieder mit dem Silberpreis nach unten gegangen. Für dieses Jahr rechnet jedoch das Silver Institute mit einem neuen Rekordhoch der industriellen Silbernachfrage. Denn die Elektromobilität und der Ausbau der grünen Energien wird weiter Fahrt aufnehmen. Noch schwächelt die indische Silberschmucknachfrage, da eine höhere Importsteuer für Silber für Belastungen sorgt. Prognosen von einem steigenden Silberangebot könnten das Edelmetall ebenfalls belasten. Aber andererseits wird ein steigender Goldpreis den Silberpreis mit nach oben hieven können. Gesellschaften, die Gold und Silber in den Projekten besitzen, wie etwa Tier One Silver oder Vizsla Silver könnten sich für Investoren lohnen. Das Panuco-Projekt in Mexiko ist das Flaggschiffprojekt von Vizsla Silver. Gerade konnten die angezeigte Mineralressourcen um 71 Prozent erhöht werden. Tier One Silver ist in Peru bei seinem Hauptprojekt Curibaya tätig. Weitere Silber-, Gold- und Basismetallprojekte in Peru sind ebenfalls im Portfolio des Unternehmens.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/) und Tier One Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/).







