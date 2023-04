Silbernachfrage und Silberdefizit

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Im Jahr 2022 war die Silbernachfrage auf einem Rekordhoch, gleichzeitig brachte 2022 ein Silberdefizit

Weltweit wurden im letzten Jahr 1,24 Milliarden Unzen Silber nachgefragt. Das Defizit lag bei 237,7 Millionen Unzen Silber, so das Silver Institute. Damit lag das zweite Jahr in Folge ein Defizit beim Edelmetall vor. Um es vorwegzunehmen, das Silver Institute geht auch für das laufende Jahr von einem soliden Silberbedarf aus. Bei der industriellen Nachfrage wird sogar ein Allzeithoch erwartet. Selbst wenn die Nachfrage aus dem Münzen- und Barrensektor und aus dem Schmuckbereich geringer als in den vergangenen Jahren ausfällt, so wird die Industrienachfrage dies mehr als ausgleichen. Und da das Silberangebot kaum wachsen wird, ist auch dieses Jahr mit einem Defizit zu rechnen.

Im Jahr 2022 wuchs die Industrienachfrage um fünf Prozent, bei den physischen Investitionen war ein Anstieg von 22 Prozent zu verzeichnen. Beim Schmuck betrug der Zuwachs 29 Prozent und bei den Silberwaren war es ein Plus von 80 Prozent, hauptsächlich verursacht durch die indische Nachfrage. Auch beim Schmuck hat ein Nachholbedarf Indiens für ein neues Rekordniveau gesorgt. Beim physischen Silber hat sich wiederum Indien hervorgetan. Ein Anstieg von 188 Prozent schlug hier zu Buche. Ein wichtiger Faktor ist der Bedarf der Photovoltaikbranche, der 2022 rund 140 Millionen Unzen Silber betrug. Dieser Bereich verzeichnet also ein gewaltiges Wachstum. Auch nicht unerheblich zum gestiegenen Silberbedarf haben die Elektromobilität, der Ausbau der 5G-Netze und die Baubranche beigetragen. Da auch 2023 ein hervorragendes Silberjahr werden sollte, könnten Werte von Silberunternehmen im Depot nicht schaden. MAG Silver besitzt 44 Prozent an der Juanicipio-Silbermine (nun in der Inbetriebnahme- und Hochlaufphase) im Fresnillo Trend in Mexiko. Weitere hochgradige Liegenschaften gibt es in Nord- und Südamerika. Tier One Silver hat neben dem Hauptprojekt Curibaya in Peru noch weitere Projekte in dem Land (Hurricane, Coastal Batholith, Corisur).

