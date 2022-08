Silberchancen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Nicht nur bei Gold, sondern besonders auch bei Silber sind jetzt Kursgewinne möglich

In den letzten Wochen musste der Silberpreis deutlich Federn lassen, das Tief lag bei 18,12 US-Dollar je Feinunze. Zwar war die Marke bei 20,45 US-Dollar erst eine Hürde für den Preis des Edelmetalls, aber dann konnte er sich darüber hinaus erheben. Damit stehen die Chancen für einen weiteren Preisanstieg nicht schlecht. Der US-Dollar befindet sich in einer Schwächephase, auch sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank nach unten gegangen. Dies tut Gold und Silber gut. Die in Sachen Krisen- und Inflationsschutz gefragten Edelmetalle generieren keine Erträge, aber dieses Argument ist mit den nachgebenden Zinserwartungen schwächer geworden. Der Goldpreis ist im zweiten Quartal 2022 rund sechs Prozent nach unten gegangen, im Vergleich zum Vorquartal konnte er jedoch ein Plus eines Prozents für sich verbuchen. Im zweiten Quartal wirkte sich die nicht mehr so strenge Null-Covid-Politik Chinas aus.





Barren- und Münzverkäufe waren dagegen im zweiten Quartal 2022 in der Türkei, in Indien und im Nahen Osten stärker und haben Chinas geringere Nachfrage ausgeglichen. Sichere Häfen wie Gold und Silber sollten weiterhin attraktiv sein, denn die Verbraucherpreise bleiben hoch, auch wenn sich die Inflation verlangsamt. Ein Ende des Ukraine-Russland-Krieges ist auch nicht in Sicht. Und eine weitere Wirtschaftsabschwächung ist möglich, sowohl in Europa als auch in China und in den USA. Ebenso möglich ist eine weitere Abschwächung am Aktienmarkt, genauso wie ein stagflationäres oder ein rezessives Szenario den Gold- und Silberpreisen guttun sollte. Da schadet ein genauerer Blick auf gut aufgestellte Gesellschaften mit Silber im Boden nicht. Unter den Silberunternehmen glänzen im Silberland Mexiko Discovery Silber oder MAG Silver. Discovery Silver ist finanziell sehr gut aufgestellt und besitzt mit dem Codero-Projekt eine sehr große Silberlagerstätte. MAG Silver kümmert sich zusammen mit dem Partner Fresnillo um das aussichtsreiche Juanicipio-Projekt.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.