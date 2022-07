Silberanwendungen steigen und verlangen nach mehr Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Laut Prognosen des renommierten Silver Institute werden die Silberanwendungen bis 2030 deutlich steigen

Um rund 23 Prozent soll die Verwendung des Edelmetalls bei Legierungen von Löten und Hartlöten steigen. Dieser Bereich sollte nicht unterschätzt werden, verbrauchte er doch im Jahr 2021 knapp 50 Millionen Unzen Silber oder 9,3 Prozent der gesamten Silber-Industrienachfrage. Beim Löten und Hartlöten, einer alten Methode Metalle miteinander zu verbinden, wurden in den vergangenen zehn Jahren fast eine halbe Milliarde Unzen Silber verwendet. Gelötet werden Rohre, Schmuck, Sanitärinstallationen oder Elektroanwendungen. Eine wachsende Nachfrage nach Silber wird im Bereich Elektrofahrzeuge und Verbrennungsmotoren sowie im Sektor Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen kommen.





Ein anderer Bereich, wo Silber dringend gebraucht wird, ist die Nanotechnologie-Branche. Bei vielen chemischen Prozessen spielt Silber als Katalysator mit. Auch in Sensoren sind Nanopartikel gefragt. Noch ist die Herstellung dieser Silberteilchen im großen Stil und mit einheitlicher Größe und Form eine Herausforderung. Aber an der Produktion wird eifrig gearbeitet, um eine hohe Reproduzierbarkeit zu erreichen. Auch die antibakteriellen Eigenschaften des Silbers werden in vielfältigen Bereichen im Alltag genutzt. Ob es auf Wände aufgetragen wird, als Bestandteil von Cremes im Gesicht landet oder es sich in der Kleidung befindet, Silber bereichert den täglichen Alltag. Auch Kühlgeräte, Verpackungsfolien und Kunststoffbehälter profitieren von der besonderen Wirkungsweise des Metalls. Auch Anleger können von einem steigenden Silberbedarf profitieren, etwa mit Werten von Silberunternehmen. Silber ist das Geschäft von Discovery Silver. Dessen Cordero-Projekt in Mexiko ist immens groß und eine Vormachbarkeitsstudie soll noch dieses Jahr fertig sein. Vizsla Silver besitzt in Mexiko das hochgradige Panuco-Projekt, welches beständig sehr gute Bohrergebnisse liefert.





