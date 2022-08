Silber zieht weiter nach oben - Stopps nachziehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis konnte (wie von uns HIER berichtet) in den letzten beiden Juli-Wochen im Bereich um die 18 US Dollar Marke einen tragfähigen Boden ausbilden.

Dieser wurde durch kräftige Kurssteigerungen Anfang August bestätigt. Nach einer kleinen Konsolidierungsphase konnte das Edelmetall am vergangenen Montag erneut deutlich zulegen und im Hoch bis auf 20,72 USD klettern. Wir würden jetzt aufgelaufene Gewinne absichern und den StopLoss für potentielle Trades knapp unter das letzte Tief auf 19,50 USD hochziehen. Zur Stunde notiert der Silberpreis bei aktuell 20,50 USD.



Silber Tageschart

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.