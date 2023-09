Silber verdient es nicht im Schatten von Gold zu stehen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den Silberlagern gibt es interessante Verschiebungen. Über die Gründe wird nachgedacht

Schon spekulieren Beobachter über den Grund für den Umschlag von physischem Silber in von der COMEX zugelassenen Silberlagern. Eine sich fortsetzende Angebotsknappheit beim Edelmetall könnte der Hintergrund sein. Der fundamentale Trend auf dem Silbermarkt (die Lagerverschiebungen) untermauert wohl die langfristig sehr gute Silberprognose. Der Transport von physischem Silber in und aus den COMEX-zugelassenen Silberlagern ist nämlich ungewohnt hoch. Allein in einer Woche wurden zum Beispiel 5,7 Millionen Unzen Silber in den Lagerstätten bewegt, eine unglaublich hohe Menge. Und rechnet man diese Menge auf das Jahr hoch, so geht es um knapp 300 Millionen Unzen Silber, damit um etwa ein Drittel der weltweiten Silberproduktion aus dem Jahr 2022. Gerätselt wird nun über die Häufigkeit und das außergewöhnliche Volumen.

Auch gibt es diese starke Lageraktivität nur bei Silber, sie ist beispiellos und bereits seit Jahren im Gang. Für manchen Analysten ist es der Beweis für eine sich verschärfende Silberknappheit. Diese könnte daher stammen, dass sich die industrielle Nachfrage erhöht. Man denke nur an Solarpaneele und den Elektronikbereich. Auch könnte eine stärkere Investorennachfrage der Grund sein. Was auch immer der Grund ist oder auch die Gründe sind, es wird immer schwieriger physisches Silber zu finden. Silber sollten Anleger ebenso wie Gold beobachten. Beim Lagern von physischem Silber braucht man übrigens die 80-fache Lagerfläche im Vergleich zu Gold bei gleichem Wert. Keine Lagerprobleme machen die Werte von Unternehmen, die auch Silber in ihren Projekten haben, so zum Beispiel MAG Silver. Die Gesellschaft ist am Juanicipio-Projekt in Mexiko beteiligt (44 Prozent), die kommerzielle Produktion ist angelaufen. Daneben besitzt MAG Silver noch Beteiligungen an weiteren Projekten in den USA und Kanada. Chesapeake Gold kümmert sich in Nord- und Südamerika um Entdeckung, Erwerb und Erschließung großer Gold-Silber-Liegenschaften. Das aussichtsreiche Flaggschiffprojekt Metates in Durango enthält Gold, Silber und Zink und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

