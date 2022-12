Silber und Minenaktien mit starker Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis stieg allein in der vergangenen Handelswoche um fast 8 % an, nachdem der wichtige Widerstand bei 22 US-Dollar übersprungen wurde. Damit konnte der Silberpreis die alte Handelsspanne zwischen 22 US-Dollar auf der Unterseite und 28 US-Dollar auf der Oberseite, in der er über zwei Jahre handelte, zurückerobern. Charttechnisch ist dies ein sehr bullisches Signal für den Silberpreis.

Das physische Angebot hatte sich in den letzten beiden Jahren erholt, nachdem es 2020 aufgrund der Lockdowns auf ein 10-Jahrestief gefallen war. Seiter übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. Das fundamentale Angebot und die Nachfrage bestimmen den langfristigen Preistrend, während Spekulanten den Preis kurzzeitig darüber hinaus nach oben und unten treiben können. Das „Silver Institute“ berichtete kürzlich, dass die Nachfrage im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 19 % angestiegen war, während das Angebot lediglich um 5 % zunahm. Im Jahr 2022 hat die Nachfrage das Angebot bisher um etwa 2 % übertroffen.

Das Angebot wird derzeit durch die höheren Kosten für Treibstoff und Produktion eingeschränkt. Die seitwärts bis nach unten tendierenden Silberpreise im Jahr 2022 haben die Angebotsbeschränkungen nur noch verstärkt, da die Minengesellschaften keinen Anreiz haben ihre Produktion auszuweiten. Im neuen Jahr wird sich der Zinsanstieg jedoch auf die Wirtschaft auswirken und sich die rezessiven Kräfte deutlich verstärken, weshalb sich die industrielle Nachfrage wieder abschwächen wird. Der entscheidende Faktor für den Silberpreis in den kommenden Jahren wird die Entwicklung der Investmentnachfrage bleiben. Diese wird mit einem steigenden Goldpreis zunehmen, sobald die US-Notenbank ihr zweites Mandat erfüllen will und mit weiteren QE-Programmen auf eine stark gestiegene Arbeitslosigkeit reagieren wird. Bis dahin wird der Silberpreis sehr volatil bleiben und primär von Spekulation getrieben werden, was Chancen auf der Long- sowie der Shortseite bieten wird.

Während der Standardaktienmarkt aufgrund einer aufziehenden Rezession keine rosigen Aussichten hat, werden Silberminenaktien, die an ein Metall mit günstigen Angebots-/Nachfrage-Fundamentaldaten gebunden sind, immer attraktiver. Bergbauunternehmen bieten eine Alternative zu Investitionen in das Metall selbst und zu den Lagerungs-/Versicherungskosten, die beim Besitz von physischem Silber anfallen. Wenn die Nachfrage nach Safe-Haven-Anlagen angesichts von Inflations- und geopolitischen Bedenken wieder in den Vordergrund rückt, dürften sich die Minenunternehmen besser entwickeln als das Metall.

Der HUI Goldminenindex stieg in der letzten Handelswoche bereits auf 237 Punkte an, während dieser Ende September im Tief noch bei 172 Punkten handelte. Bei 180 Punkten empfahl ich gebetsmühlenartig bei den Miners „All In“ zu gehen auf Sicht der nächsten 6-12 Monate. Mit einem Anstieg von 4,8 % stiegen die Goldminen in der vergangenen Handelswoche stärker an als der Goldpreis selbst, da sich das smarte Geld über den Sommer hinweg längst eingedeckt haben dürfte. Ich gehe fest davon aus, dass die Minenaktien, nebst Gold und Silber selbst, eines der besten Investments sein wird in den nächsten Jahren der Stagflation, ebenso wie in den siebziger Jahren.

Minenaktien sind zum Goldpreis historisch günstigSeit dem Tief stiegen die Minenaktien bereits 37 % an

