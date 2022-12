Silber und Gold unterm Weihnachtsbaum

Silbermünzen sind wieder günstiger geworden, denn das Aufgeld ist nach unten gegangen

Nun sorgt eine Übergangsregelung dafür, dass Silbermünzen zum Teil noch bis Jahresende wieder differenzbesteuert von Edelmetallhändlern verkauft werden können. Vor gut zwei Monaten kam es heraus: die Besteuerung für Silbermünzen wird neu geregelt. Das sogenannte Aufgeld ging damit stark nach oben. Viele Händler setzten den vollen Mehrwertsteuerbetrag an. Dann schritten das Bundesfinanzministerium und nun auch noch der Fiskus ein. Händler müssen keine Nachzahlungsforderungen erleiden. Und nun erlaubt auch eine Übergangsregelung, dass klassische Silbermünzen günstiger verkauft werden können. So können Münzen, die vor dem 30. November nach Deutschland gelangten, differenzbesteuert und mit einem geringeren Einfuhrsteuersatz über den Ladentisch gehen. Also aufgepasst, es könnten sich Schnäppchen bei Silbermünzen bieten. Allerdings haben nicht alle Münzverkäufer die Preise gesenkt.



Beim Blick auf die klassischen Krügerrand-Goldmünzen sowie auch bei 100-Gramm-Barren scheint das Aufgeld eher nach oben zu tendieren. Silber- und Goldmünzen sind jedenfalls ein schönes Geschenk unterm Weihnachtsbaum und nicht nur dort. Und es handelt sich ja um keine kurzfristige Entscheidung, sondern Gold und Silber eignen sich am besten für eine längerfristige Anlage. Wer einen Hebel auf einen steigenden Goldpreis möchte, kann sich auch die Werte von Goldunternehmen ins Depot nehmen. Auch nicht personengebundene Aktien können verschenkt werden. Dabei müssen diese vom Depot des Schenkenden zum Depot des Beschenkten transferiert werden, das ginge. Zu den aussichtsreichen Goldkandidaten gehören beispielsweise die Produzenten Caledonia Mining und OceanaGold. Caledonia Mining produziert seit Jahren mit Erfolg auf seiner Blanket Goldmine in Simbabwe. Strom liefert seit kurzem die neue Solaranlage. OceanaGold holt Gold, Silber und Kupfer aus dem Boden. Die Projekte befinden sich in Neuseeland, in den USA und auf den Philippinen.





