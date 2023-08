Silber: Die ultimative Goldgrube für Investoren! Verpassen Sie nicht den Zug des Jahrhunderts!

Es ist Zeit, Ihre finanziellen Muskeln spielen zu lassen, denn der Silbermarkt steht kurz vor einer Explosion!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Nachfrage nach diesem glänzenden Edelmetall hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht, während die Vorräte in einem atemberaubenden Tempo schrumpfen. Alten Sie sich fest, denn Silber wird zur ultimativen Goldgrube für smarte Investoren, und Sie sollten es sich nicht leisten, diese nahezu einmalige Gelegenheit zu verpassen! Denn die Nachfrage explodiert regelrecht und…

Silber wird heißer begehrt als je zuvor!

Ein Blick auf die Zahlen sagt alles: Die Nachfrage nach Silber explodierte im Jahr 2022 bereits um unglaubliche 18 %, aber das ist erst der Anfang! Laut dem angesehenen Silver Institute stieg die Gesamtnachfrage auf 1,242 Milliarden Feinunzen – ein klares Zeichen dafür, dass Silber auf dem Vormarsch ist und in nahezu allen Branchen gefragter ist als je zuvor.

Industrielle Revolution 2.0: Silber treibt die Zukunft an!

Vergessen Sie die Vergangenheit – die wahre Silbergeschichte wird jetzt geschrieben! Silber ist der Motor hinter der nächsten industriellen Revolution, und Investoren, die jetzt nicht aufspringen, laufen Gefahr, den Investment-Zug ihres Lebens zu verpassen. Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs, der Ausbau von 5G-Netzen und das weltweite Bauwesen werden die Silbernachfrage auf ein neues Hoch treiben. Silber ist nicht nur ein Edelmetall, sondern vielmehr der Treibstoff, der unsere moderne Welt antreibt.

Versorgungsdefizit: Silber wird rarer als Diamanten!

Die Fakten sprechen für sich: Die Angebot-Nachfrage-Schere klafft weiter auseinander. Im letzten Jahr lag das Defizit bei unglaublichen 237,7 Millionen Feinunzen – ein beispielloses Ausmaß! Die Lagerbestände schrumpfen wie nie zuvor, und das Silberangebot kann mit der rasanten Nachfrage einfach nicht Schritt halten. Und genau dies ist Ihre Eintrittskarte in einen Markt, der bald knapper sein wird als der Diamant-Markt!

Silberpreis: Der Countdown zur Wertsteigerung läuft!

Der Silberpreis hat bisher noch nicht angemessen auf diese beispiellose Knappheit reagiert. Aktuell wird eine Feinunze bei rund 24,27 USD gehandelt, aber Experten sind sich einig: Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Während die Nachfrage weiter steigt und die Vorräte schwinden, wird der Silberpreis unaufhaltsam auf neue Höhen klettern. Die Zeit zum Handeln ist also genau jetzt!

Wollen Sie auch auf der Gewinnerseite stehen? Dann setzen Sie auf Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) – die Aktie, die den Unterschied macht! Mit einem klaren Fokus auf die Exploration und Erschließung von Silberminen ist Vizsla Silver die Geheimwaffe für Investoren, die überproportional vom Silberboom profitieren wollen. Verpassen Sie nicht die Chance, in die Zukunft zu investieren und auf dem Weg zum finanziellen Erfolg an vorderster Front mitzumischen.

Die Zeit für zögerliche Entscheidungen ist vorbei! Greifen Sie jetzt nach den Sternen und tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Silbermarktes mit Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) ein. Dies ist Ihr Moment, Ihre Chance und Ihre Goldgrube – verpassen Sie nicht den Silber-Zug des Jahrhunderts!

Vizsla Silver – Ihr Ticket für die Überholspur rockt!

In den Tiefen Mexikos, in der atemberaubenden Landschaft der Region Mazatlan befindet sich eine wahre Edelmetallperle, in Form des ‚Panuco‘-Silber-Gold-Projekts der kanadischen Vizsla Silver. Und wieder einmal hat es das Unternehmen geschafft, mit seinen neuesten Bohrergebnissen die Finanzwelt aufzurütteln.

Die Erde bebte förmlich, als das Unternehmen voller Stolz verkündete, dass die Bohrköpfe und ihr Explorationsteam wieder einmal ganze Arbeit geleistet und Top-Mineralisierungen im Ressourcengebiet ‚Copala‘ ans Tageslicht gefördert haben. Doch das war noch längst nicht alles, denn Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) entdeckte „ganz nebenbei“ eine bisher unbekannte, hochgradige Struktur die den bezeichnenden Namen ‚El Habal‘ erhielt. Diese Auswirkungen auf die letzte Ressourcenschätzung lassen sich erahnen – das Unternehmen steht vor einer wahrhaftigen Edelmetallrevolution!

Das Epizentrum dieses außergewöhnlichen Fundes ist die ‚Copala‘-Struktur, die sich im westlichen Teil des ‚Panuco‘-Distrikts befindet, nur etwa 800 m von der berühmten ‚Napoleon‘-Struktur entfernt. Hier wurden insgesamt 20 Erweiterungsbohrungen durchgeführt, die die Herzen der Investoren höherschlagen lassen.

‚Copala‘ – The Beast is growing!

Unter den Bohrtreffern ragt besonders CS-23-297 hervor, mit seinen sagenhaften 445 g/t Silberäquivalent über unglaubliche 18,5 m – eine wahre Silber-Gold-Schatzkammer, die 310 g/t Silber und 2,32 g/t Gold enthält. Doch das ist scheinbar noch nicht einmal der Anfang, wie die Bohrung CS-23-290 mit seinen beeindruckten 760 g/t AgÄq über 5,5 m (565 g/t Ag, 3,48 g/t Au) beweist, in der sogar noch eine atemberaubende Vererzung mit 3.469 g/t AgÄq über 1,0 m (2.383 g/t Ag, 12,29 g/t Au) enthalten ist.

Und dann gibt es da noch die Spitzenklasse-Bohrung CS-23-286, die 640 g/t AgÄq über fantastische 4,80 m förderte (417 g/t Ag, 3,74 g/t Au) und zusätzlich 2.568 g/t AgÄq über 0,68 m (1.585 g/t Ag, 16,20 g/t Au)zum Vorschein brachte.

Der Vogel wurde jedoch von Bohrung CS-23-294 abgeschossen, die mit unfassbaren 7.512 g/t AuÄq über 1,0 m (6.880 g/t Ag, 16,50 g/t Au) das erwartete Ziel weit übertroffen hat. Ein wahrer Goldrausch in Silbergräben, so kann man es wahrscheinlich treffend ausdrücken!

Die Streichlänge der ‚Copala‘-Struktur wuchs durch diese MEGA-Bohrtreffer um gewaltige 370 m in Richtung Südosten auf nunmehr 1.670 m. Aber das ist noch immer nicht das Ende, denn die Struktur bleibt weiterhin in die Richtungen Norden und Süden offen, was auf ein weirterhin ungebremstes Ressourcenwachstum hindeutet.

Michael Konnert, der charismatische Präsident und CEO von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4), verdeutlichte diese Spitzenergebnisse so:

„Die ‚Copala‘-Erweiterungsbohrungen deuten weiterhin auf eine robuste Edelmetallstruktur hin, die weit über die Ressourcengrenze vom Januar 2023 hinausgeht. Die gesamte Streichlänge beträgt jetzt etwa 1.670 m und ist noch immer offen. Darüber hinaus haben die Bohrungen die hochgradige ‚Copala 2‘-Ader zwischen ‚Tajitos‘ und ‚Copala Main‘ erweitert und eine neue oberflächennahe Struktur namens ‚El Habal‘ identifiziert. Im weiteren Verlauf werden wir diese hochgradigen Zonen mit drei Bohrgeräten sowohl erweitern als auch auffüllen, um eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorzubereiten, die für das vierte Quartal 2023 geplant ist.“

Des wahnsinns fette Beute, auch bei metallurgischen Tests!

Sagenhafte 91 % Silber und sensationelle 94 % Gold! Mit diesen fantastischen Werten der vorläufigen metallurgische Testergebnisse sendet Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) wieder einmal fette Ausrufezeichen von seiner hochgradigen ‚Copala‘-Ressource auf dem 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Flaggschiff-Projekt ‚Panuco‘ in Mexiko.

Im Detail lag die Gold- und Silberextraktion aus den Flotationskonzentraten mit Nachmahlung bei durchschnittlich erstklassigen 96,4 bzw. 98,1 %, während sogar schon ohne Nachmahlung herausragende 93,6 und 92,7 % erreicht wurden!

Die Goldextraktion aus den groben Rückständen wiederum bewegte sich zwischen sehr guten 77 und 82 %, während die Silberextraktion nach 48 Stunden Laugung bei zwischen 48 und 67 % lag.

‚Copala‘ gibt zusätzlichen Auftrieb für ‚Napoleon‘ und ‚Tajitos‘!

Erfolg strahlt aus, besonders dann, wenn er so glänzend ausfällt wie bei den jetzt ausgewerteten metallurgischen ‚Copala‘-Tests. Diesen strahlenden Schwung und das ‚Flotation-Zyanid-Laugungs-Verfahren‘ will Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) nun auch auf die beiden südlich von ‚Copala‘ gelegenen hochgradigen Adern ‚Napoleon‘ und ‚Tajitos‘ übertragen und dort weitere metallurgische Testarbeiten durchführen.

Tatsächlich konnten im Februar bei Grobflotationstests im offenen Kreislauf für ‚Napoleon‘ bereits grandiose Gewinnungsraten von bis zu 93 % Ag, 90 % Au, 94 % Pb und 94 % Zn vermeldet werden, während ‚Tajitos‘ ein gutes Jahr später eine 1A-Ausbeute von bis zu 90,3% Au und 89,7 % Ag lieferte.

Ein weiteres Augenmerk wird Vizsla bei geplanten weiteren Testarbeiten für alle drei Portfolio-Perlen auf die Optimierung der Ausbeuten richten.

‚Napoleon‘ - spektakuläre Bohrergebnisse enthüllen wahres Eldorado an Edel- und Basismetallen!

Gold, Silber, Blei und Zinkfunde versetzten die Bergbauwelt und Investoren erst am 23.08.2023 wieder in Ekstase, Als Vizsla die Bohrergebnisse von ‚Napoleon‘ präsentierte!

Kein Wunder, wenn man weiß, dass im Bohrloch NP-23-388 beeindruckende 646 g/t Silberäquivalent über 10 m entdeckt wurden, die sich aus 217 g/t Silber, 3,03 g/t Gold, 1,44 % Blei und 5,44 % Zink zusammensetzen. Weitere Highlights sind 3.625 g/t AgÄq über 0,95 m mit 1.590 g/t Silber, 25,50 g/t Gold, 7,28 % Blei und 5,80 % Zink sowie 1.323 g/t AgÄq über 0,78 m aus 159 g/t Silber, 0,89 g/t Gold, 4,97 % Blei und 26,70 % Zink.

NP-23-391 lieferte erstklassige 1.568 g/t AgÄq über 1,90 m, einschließlich 2.205 g/t AgÄq über 0,65 m mit 1.500 g/t Silber, 8,96 g/t Gold, 2,05 % Blei und 3,98 % Zink. Zusätzlich 648 g/t AgÄq über 3,20 m (559 g/t Silber, 1,53 g/t Gold, 0,23 % Blei, 0,49 % Zink) sowie 1.720 g/t AgÄq über 0,96 m mit 1.500 g/t Silber, 3,89 g/t Gold, 0,61 % Blei und 1,22 % Zink.

NP-23-392 offenbart 989 g/t AgÄq über 2,50 m (527 g/t Silber, 3,78 g/t Gold, 2,13 % Blei, 4,98 % Zink) und 2.465 g/t AgÄq über 0,69 m mit 1.500 g/t Silber, 9,97 g/t Gold, 5,25 % Blei und fast 6,66 % Zink.

Diese sensationellen Ergebnisse erzeugen Aufregung und eröffnen eine neue Ära der Mineralexploration. Die Welt hält den Atem an, während das noch Unbekannte genauer erkundet wird.

Kommunikation für die Königsklasse!

Mit Rose & Company Holdings, LLC stellt Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) auch in Sachen Investoren-Ansprache- und Kommunikation die Weichen in Richtung weiteres Wachstum. Das Onboarding der profilierten New Yorker „Finanzflüsterern“ wird die enormen Ressourcen des kanadischen Silbermarkt-Players auch rhetorisch in der Königsklasse positionieren.

Das Fazit ist eindeutig: Vizsla Silver rockt! Meilensteine für noch mehr Projekt-Power!

Die aktuell beeindruckenden Ressourcen von phänomenalen 104,8 Millionen Unzen Silberäquivalent in der Kategorie ‚angezeigt‘ und den 114,1 Millionen Unzen Silberäquivalent in der Kategorie ‚abgeleitet‘ dürften mit diesen Ergebnissen in ungeahnte Höhen katapultiert werden. Drei weitere Bohrgeräte stehen bereit, um für zusätzliches Upside-Potenzial zu sorgen und die neu entdeckte ‚El Habal‘-Zone genauer zu erkunden. Von den 90.000 geplanten Bohrmetern wurden bisher rund 55.000 m durchgeführt, sodass noch jede Menge Potenzial für weiteres Wachstum des ‚Copala‘-Biests vorhanden ist. Die Spannung steigt - mit den kommenden Bohrtreffern könnten noch mehr Schätze ans Licht gebracht werden!

Zudem unterstreicht die mächtige metallurgische ‚Copala‘-Ausbeute, als größte bekannte Struktur auf ‚Panuco‘ eindrucksvoll, welches Potenzial in dem Power-Projekt steckt! Die herausragenden Silber- und Goldgewinnungsraten wieder bewiesen einmal mehr, das Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) in der Lage ist, Meilensteine für den weiteren Wachstumskurs zu erreichen und auch neue zu setzen. Zudem reiht sich ‚Copala‘ sein metallurgisches Potenzial nahtlos in die illustre Reihe der großartigen Silber- und Goldgewinne von ‚Napoleon‘ und ‚Tajitos‘ ein.

Umso entschlossener wird nun die nächste spannende Phase der metallurgischen Tests eingeläutet, deren Fokus auf der bei ‚Copala‘ erfolgreich angewandte Kombination aus ‚Flotation und Zyanid-Laugung‘ sowohl bei ‚Napoleon‘ als auch bei ‚Tajitos‘ zu testen. Wenn diese Tests ebenso erfolgreich verlaufen, und jetzt wird es spannend, können alle drei Zonen, die den Großteil der aktuellen Projektressourcen ausmachen, mit demselben ‚Flowsheet‘ und denselben Extraktionskreisläufen verarbeitet werden, was letztlich in noch mehr Synergien und deutlich größerer Effizienz mündet.

Mehr kann man doch von einem Unternehmen eigentlich nicht erwarten, zumal man mit noch rund 45 Mio. CAD Cash bestens finanziell aufgestellt ist, bei einem Börsenwert von gerade einmal rund 274 Mio. CAD!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Vizsla Silver, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Vizsla Silver / Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

