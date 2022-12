Silber könnte den Höchststand bei der Minenproduktion erreicht haben

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ähnlich wie bei Gold, wird aktuell nicht genügend Silber abgebaut, um den jährlichen Bedarf zu decken

In diese Berechnungen ist das Recycling nicht miteingerechnet. Im Jahr 2021 wurden 1049 Millionen Unzen Silber nachgefragt. Abgebaut wurden 997,2 Millionen Unzen. Laut den Prognosen des Silver Institute wird das laufende Jahr eine Rekordnachfrage beim Edelmetall, das auch der kleine Bruder des Goldes genannt wird, bringen. Das Defizit in 2022 wird nach Schätzungen doppelt so groß sein wie das Defizit im Vorjahr. Die Produktion der Silberminen wird in 2022 im Vergleich zu 2021 voraussichtlich nur um ein Prozent wachsen. Was allerdings weiterwachsen wird, ist der Bedarf an Silber, etwa durch die Automobilindustrie. Elektronische Teile in Fahrzeugen enthalten oft Silber, Elektrofahrzeuge brauchen rund zweimal so viel Silber als herkömmliche Fahrzeuge. Dazu kommt noch die Ladeinfrastruktur, die ebenfalls Silber verschlingt. Ein weiterer wichtiger Wachstumsbereich ist die 5G-Technologie. Auch Silberschmuck und Silberwaren sollen vermehrt über den Ladentisch gehen.





In 2022 war die institutionelle Nachfrage nach Silber im Hinblick auf steigende Zinssätze nicht so groß und führte zu einem Rückgang der Silber-ETF-Bestände. Dies wurde aber mehr als ausgeglichen durch ein steigendes physisches Investitionsgeschehen. Der Bedarf aus Indien hat sich dabei in diesem Jahr fast verdoppelt. Blickt man auf die Gold-Silber-Ratio, so liegt sie aktuell bei rund 76. Es werden also 76 Unzen Silber benötigt, um eine Unze Gold zu kaufen. Der Durchschnitt der Ratio liegt zwischen 40 und 50, Silber ist also unterbewertet. Die Silberbestände in London, einer der weltweit größten Silbervorräte sind dieses Jahr deutlich nach unten gegangen. Auf Silber lässt sich aber auch mit den Werten von Silbergesellschaften setzen. Zum Beispiel mit Summa Silver, eine Gesellschaft, die an der Hughes-Liegenschaft in Nevada beteiligt ist und eine Option auf die Mogollon-Liegenschaft in New Mexiko (jeweils zu 100 Prozent) besitzt – beides früher erfolgreich produzierende Liegenschaften. Discovery Silver unternimmt Bohrungen auf seinem Codero-Silberprojekt in Mexiko. Eine positive Vormachbarkeitsstudie liegt bereits vor.





