Silber ist nicht zu unterschätzen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Anlagevehikel, Industriemetall, Bestandteil von Zukunftstechnologien und sogar im Film

Beim Oppenheimer-Film musste der Kameramann die Trinity-Test-Bombenexplosion ohne computergestützte Effekte ausführen. Mithilfe von Tricks und Silber gelang dies ohne eine große Explosion zu veranstalten. In ein Aquarium wurden Silberteilchen geworfen. Von innen beleuchtete Luftballons und sich drehende Gegenstände kamen hinzu. Durch die Silberpartikel und die anderen Teile war das Ergebnis perfekt und es sah aus wie eine Nahaufnahme. Silber als Wertanlage, verarbeitet zu Schmuck, in der Chemie oder in der Pharmaindustrie kennt man. Silber ist aber mehr, es ist ein wichtiges Metall für moderne Technologien. So ist in einem Elektrofahrzeug rund zehnmal mehr Silber verbaut als in einem herkömmlichen Auto, nämlich ungefähr drei Unzen. In einem Smartphone befinden sich zirka 90 Milligramm Silber. Von besonderer Bedeutung ist die Herstellung von Solarzellen. In einem Fotovoltaik Panel, 1,60 mal 1 Meter, befinden sich rund 15 Gramm Silber. Auch wenn durch alternative Fertigungsverfahren, so das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, der Silberbedarf in dieser wachsenden Branche abnimmt, dürfte dies insgesamt die Silbernachfrage im Fotovoltaik Bereich nicht schmälern. Im Jahr 2022 stieg laut dem Silver Institute der Einsatz von Silber in Fotovoltaik auf 140,30 Millionen Unzen Silber. Sogar im Corona-Jahr 2022 war der Fotovoltaik-Markt widerstandsfähig und stark. Da höhere Preise für Silber nicht ausgeschlossen sind, welche in der Vergangenheit auch schon erzielt wurden, sollten Unternehmen mit Silber in den Projekten im Blickpunkt stehen, so zum Beispiel Vizsla Silver oder Sierra Madre Gold and Silver. Vizsla Silver erweckt die früher produzierende Gold- und Silbermine Panuco in Mexiko wieder zum Leben. Sehr erfreuliche hochgradige Bohrergebnisse liegen vor. Auch in Mexiko kümmert sich Sierra Madre Gold and Silver um drei aussichtsreiche Gold- und Silberprojekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/) und Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.