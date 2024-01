Silber hat viele Fähigkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber ist ein Schlüsselmetall, wenn es um die Entwicklung neuer Technologien geht. Und es hat Anlagepotenzial

Früher bedeutete Silber Macht und Reichtum, diente als Währung. Heute ist es seine hervorragende Leitfähigkeit, seine Funktion als Anlagemetall und auch seine Verwendung in der Medizin, die faszinieren. Das Edelmetall besitzt antibakterielle Wirkungen. So hilft es beispielsweise das Trinkwasser der Navajo-Nation im Südwesten der USA zu sauberem Trinkwasser zu verhelfen. Einheimische Keramikgefäße in Verbindung mit Silbertechnologie ermöglicht dies. Die Verwendung der antiken und heiligen Keramik beseitigt das Misstrauen der Navajo-Nation gegenüber Außenstehenden. Denn Töpferei ist in diesem Volk heilig. In Smartphones und Computern sorgt vom einfachen Schalter bis zu aufwendigen Schaltkreisen die Gegenwart von Silber für Funktionalität. Silber ist eng verwandt mit Gold und Kupfer, was sich in den Eigenschaften des Metalls widerspiegelt. Die höchste elektrische Leitfähigkeit findet man beim Silber, ebenso wie das höchste Reflexionsvermögen für sichtbares Licht. Deshalb ist es ideal für die Spiegelproduktion. Silberelektroden gibt es in vielen Batterien und Sensoren, beispielsweise in Fahrzeugen.

Besonders hohe Silberkonzentrationen existieren in Mexiko, Peru oder China. Seit der industriellen Revolution nehmen neue Silberanwendungen zu. Immer noch ist es ein gefragtes Edelmetall im Schmucksektor und für dekorative Gegenstände. Anleger interessieren sich für Silberbarren und -münzen. Silber ist ähnlich wie Gold ein sicherer Hafen, den Investoren gerne ansteuern. Silber im Boden besitzen etwa Endeavour Silver oder Vizsla Silver. Endeavour Silver besitzt sechs Projekte in Mexiko, eines in Chile und eines in Nevada. Das Unternehmen stebt danach ein führender Silberproduzent zu werden. Vizsla Silver verfügt über das aussichtsreiche Panuco-Projekt in Mexiko, es enthält Gold und Silber. Eine gerade aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist äußerst positiv.

