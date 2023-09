Silber mit großem Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Dem Silber kommt nicht nur in Sachen klimaneutrale Energiegewinnung und -verwendung große Bedeutung zu

Zum einen ist es die Inflation, die in der Regel für steigende Edelmetallpreise sorgt. Silbermünzen sind auch als Notwährung geeignet. Wenn der digitale Euro auch noch nicht Gegenwart ist, er wird kommen. Dies sollte für mehr Vertrauen in Edelmetalle und insbesondere in Silber sorgen, da es für den Einsatz einfacher gestückelt vorliegt als das nominal wertvollere Gold. Dazu kommt, dass Silber oft verbraucht wird. Beim Einsatz in Legierungen oder Kabeln ist das Metall verloren. Die 5G-Technologie, Displays oder auch die RFID-Chips (Radio Frequency Identification Devices) brauchen Silber. Die RFID-Funkchips für den Großhandel und die Logistikbranche brauchen zwar nur kleine Mengen Silber, aber dies milliardenfach.

Die Hightech-Branche wird zunehmend nach Silber verlangen. Denn Silber vereint in sich die beste elektrische Leitfähigkeit, einen geringen elektrischen Widerstand und die höchste Lichtreflexion. Mobilität und Kommunikation kommen nicht mehr ohne mobile Stromspeicher und damit nicht mehr ohne Silber aus. So wird besonders die flexible Elektronik einen steigenden Silberbedarf nach sich ziehen. Der Anwendungsbereich des Edelmetalls ist schier unendlich. Ob Sensoren, medizinische Geräte, Fahrzeuge, Schmuck, Münzen, Sonnenkollektoren, die Raumfahrt, die Fotografie oder Computer verbrauchen bei der Produktion das edle Metall. So enthält beispielsweise die Heckscheibe des Autos Silber für den Prozess des Eisabtauens. Silber ist das Geschäft von MAG Silver und Discovery Silver. MAG Silver ist am Juanicipio-Projekt in Mexiko beteiligt (44 Prozent), die kommerzielle Produktion ist gerade angelaufen. Daneben besitzt MAG Silver noch Beteiligungen an weiteren Projekten in den USA und Kanada. Ebenfalls in Mexiko, in Chihuahua liegt das zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Codero-Projekt von Discovery Silver. Es zählt zu den größten unerschlossenen Silberreserven weltweit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/) und MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/