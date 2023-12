Silber, gestern und heute

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Seit rund 5.000 Jahren wird Silber abgebaut. Diente es früher vor allem als Material für Münzen, sind die Anwendungen heute enorm vielfältig

Rund 24 US-Dollar kostet die Unze Silber aktuell. Eine mögliche Rezession bedroht die Welt, was Anleger in sichere Häfen treibt. Da sollten im nächsten Jahr Gold und im Fahrwasser auch Silber im Preis steigen. Eine Lockerung der Geldpolitik steht bevor, und niedrigere Zinssätze sind gut für die Edelmetalle. Wobei grundsätzlich Gold da mehr profitieren sollte. Denn mit Zinssenkungen sind schwächere Wirtschaftsentwicklungen verbunden, die dem Silber in seiner Funktion als Industriemetall eher schaden können. Allerdings sollte die steigende Nachfrage nach Silber aus verschiedenen wachsenden Branchen dies ausgleichen können. Wachstum wird in grünen Energiebereichen wie der Photovoltaikbranche und in der Elektronik und Elektrotechnik verbaut. So werden beispielsweise jedes Jahr mehr als 36 Millionen Unzen Silber in der Automobilproduktion eingesetzt. Ob als elektrische Kontakte, die Wärmeleitstreifen auf der Heckscheibe oder Abstandssensoren, Silber sorgt dafür, dass die Techniken funktionieren. Auch die Herstellung von Stromnetzen und 5G-Netzen erfordert Silber.

Aber auch bei der Investitionsnachfrage sollten die Zeichen auf grün stehen, um Silber preislich nach oben zu treiben. Das erste Silber wurde übrigens vor zirka 5.000 Jahren abgebaut. So richtig begann der Silberabbau, nachdem die Eroberung Amerikas durch Spanien stattfand. Von 1500 bis 1800 spielte sich die weltweite Silberproduktion überwiegend in Peru, Mexiko und Bolivien ab. Später wurde Silber auch in den Vereinigten Staaten, Australien und Europa entdeckt. Dazu kamen Afrika, Japan und weitere Länder. In Mexiko im Silbergeschäft ist heute beispielsweise MAG Silver. MAG Silver gehört zu den primären Silbergesellschaften. Neben der Beteiligung an der Juanicipio-Liegenschaft (44 Prozent) besitzt MAG Silver zu 100 Prozent ein Silberprojekt im Abitibi-Gebiet in Kanada sowie eines in Utah. Endeavour Silver besitzt zwei hochwertige Silber-Gold-Minen im Silberland Mexiko. Dazu kommen weitere Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA, insgesamt acht Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.