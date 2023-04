Silber für die Energiewende

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Ausbau der erneuerbaren Energien verlangt nach Edelmetallen, etwa nach Silber und das wird die Preise antreiben

Um Solaranlagen herzustellen oder für die Sensoren in Windturbinen ist Silber nötig. Dazu kommt der Bedarf aus dem Bereich der Elektromobilität. Silber ist ein Schlüsselprodukt für Innovationen. Silber punktet mit besonders guter Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Im Übrigen ist es widerstandsfähig gegenüber Säuren und Laugen. In rund 90 Prozent aller Photovoltaikzellen aus Silizium wird Silberpaste verbaut und dies sind die am häufigsten verwendeten Solarzellen. Silber findet auch Verwendung in Katalysatoren und in elektrischen Kontakten. Das Metall und sein Preis profitieren also von der industriellen Nachfrage.

Preislich konnte Silber ebenso wie Gold in letzter Zeit zulegen. Und das Interesse der Käufer scheint beim Erreichen der 20 US-Dollar-Marke zu steigen. Nachdem es für den Silberpreis im Februar in Richtung 20 US-Dollar ging, hat sich das Edelmetall stark erholt. Für Charttechniker ist ein Preis über 24,50 US-Dollar je Unze Silber die Möglichkeit für einen weiteren Preisausbruch nach oben. Diese Marke hat das Edelmetall ja auch gerade überwunden. Unter 23 US-Dollar sollte Silber nicht mehr fallen, sonst drohen weitere Verluste. Neben dem physischen Investment, lohnt auch ein Blick auf Silberunternehmen. Hier sollten nicht nur die Größten der Branche, sondern auch kleinere, aber vielleicht umso lukrativere Gesellschaften beachtet werden. Das größte Silber produzierende Unternehmen ist übrigens Fresnillo, tätig in Mexiko. Hier in Mexiko besitzt Vizsla Silver das spannende Panuco Silber-Gold-Projekt. Es ist zu 100 Prozent im Eigenbesitz von Vizsla Silver und es punktet mit der Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern (jüngst zum Beispiel mit fast 19.000 Gramm Silberäquivalent pro Tonne Gestein). Ebenfalls hervorragende Bohrergebnisse gibt es bei Tier One Silver vom Flaggschiffprojekt Curibaya. Dieses liegt in Peru wie auch weitere Projekte des Unternehmens.

