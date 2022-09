Silber besitzt Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Manch ein Experte sieht beim Silber größeres Potenzial als beim Gold. Wie auch immer – Silber ist eine spannende Möglichkeit für Anleger

Versuchen sich Analysten an einem Silberpreis-Ausblick für die nächsten Jahre, so fällt das Ergebnis meist sehr positiv aus. Zum einen hat die Geldflut, verursacht durch die Pandemie zu enormen Schulden geführt und mit Inflation gelingt es den Staaten leichter mit den Miesen umzugehen. Die Inflation treibt den Silberpreis an und Silbermünzen können ebenso wie Goldmünzen als Notwährung eingesetzt werden. Zudem ist die Stückelung bei den Silbermünzen besser zu handhaben. Kommt die digitale Währung, werden die die eher misstrauisch sind, gerne auf Edelmetalle setzen. Hat sich Silber 2020 noch gut gehalten, war 2021 nicht so erfreulich. Auf die nächsten Jahre gesehen, sollte sich das Potenzial des weißen Edelmetalls entfalten. 2021 kann dann wohl als temporäre Schwächephase betrachtet werden. Denn Silber wird eine immer wichtigere Rolle spielen, etwa in der Photovoltaikbranche.





Das Industriemetall Silber wird in sehr vielen industriellen Produktionsprozessen eingesetzt, etwa bei der Herstellung von Katalysatoren, aber auch in Filtern in großen Industrieanlagen. Und kommt ein wirtschaftlicher Aufschwung, sollte Silber als Gewinner mit an Bord sein. Dies ist gegenüber Gold ein großer Vorteil. So ist Silber, das einmal in Legierungen eingeflossen ist, praktisch verbraucht. Im Jahr 2021, so das Silver Institute, wurden beeindruckende 47,7 Millionen Unzen Silber in Legierungen eingebracht. Neben physischem Silber könnten sich auch bei Silberunternehmen lukrative Gelegenheiten ergeben. Da wäre einmal Summa Silver mit seiner 100prozentigen Beteiligung an der Hughes-Liegenschaft in Nevada sowie den Rechten an der Mogollon-Liegenschaft in New Mexiko, beides früher erfolgreiche Produktionsstätten. Dann gibt es noch Tier One Silver als Investmentmöglichkeit mit seinen beachtenswerten Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten in Peru.





