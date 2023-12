Silber: Wie es nach der Crash-Woche weitergeht

Montag, 11. Dezember 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

Heute geht es erneut um den Basiswert Silber. Dieser ist in der Vorwoche um knapp 12 Prozent eingebrochen. Das hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Eine Feinunze Silber kostet am Montag, 11. Dezember 2023 (letzte Tagesnotierung): 22,80 USD.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf des Edelmetalls Silber auf Wochenbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert somit die Preisentwicklung zu Wochenbeginn. In der Vorwoche kam es zu einem kräftigen Kurseinbruch um mehr als zehn Prozent. Damit wurde die 200-Tagelinie erneut nach unten durchbrochen. Der von vielen erhoffte Break out auf ein neues Jahreshoch blieb damit aus. Die neue Woche fängt schwächer an, wobei im Tageshandel das Vorwochentief bei 22,92 USD unterschritten wurde. Das Tagestief lag bei 22,70 USD – es fehlen schlichtweg die Käufer.

Die Prognose Die Trendverhalten des Silber-Preises ist als seitwärts einzustufen. Die Preisentwicklung der Vorwoche hat die Hoffnung auf ein schnelles Comeback des Silber-Preises infrage gestellt. Vielmehr kommt jetzt wieder die Support Area zwischen 22,00 / 21,86 USD ins Spiel. Die Indikatoren-Analyse fällt neutral aus; insbesondere mit Blick auf den MACD-Trendfolgeindikator, der in Seitwärtstrends eine nur bedingte Aussagekraft erlangt. Für neuerliche Hoffnungen auf eine Trendwende ins Positive müsste zumindest die Preislinie von 25 USD signifikant nach oben durchbrochen werden; besser jedoch das bisherige Jahreshoch bei 26,12 USD. Bis dahin bleibt der Silber-Preis primär ein Trading-Vehikel innerhalb der beschriebenen Schlüsselmarken.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute vorweihnachtliche (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader