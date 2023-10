Silber: Weitere Kapitalzuflüsse notwendig

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Im Oktober hat der Silber-Future seinen seit 200 bestehenden Aufwärtstrend temporär gebrochen. Die zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen haben Edelmetalle aber wieder in den Fokus rücken lassen, aktuell kämpft Silber zum Beispiel mit einem Wiedereintritt in den vorausgegangenen Aufwärtstrend.

Zeitgleich mit Erreichen neuer Rekordstände bei Gold hat Silber seine Bestmarke bei 26,12 US-Dollar im Frühjahr dieses Jahres gesetzt. Seither herrscht eine Konsolidierung in einem intakten Abwärtstrend, dabei reichten die Verluste zuletzt sogar aus dem seit letzten Jahr laufenden Aufwärtstrend auf 20,69 US-Dollar abwärts. Die Unsicherheiten auf der Weltbühne haben Investoren aber rasch in das Edelmetall zurückspringen lassen, wodurch Silber nun wieder um seinen zuvor gebrochenen Aufwärtstrend kämpft. Ein Wiedereintritt und weitere Kapitalzuflüsse könnten Silber mittelfristig in ein Kaufsignal führen.

Investoren müssen jetzt ran!

Gelingt es demnach den Bereich von rund 24,00 US-Dollar in den nächsten Tagen zu knacken, könnte sogar ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 25,40 und 26,12 US-Dollar hervorgehen. Auch dürfte eine mutmaßlich inverse SKS-Formation hierdurch erfolgreich aufgelöst werden, was die Long-Variante weiter untermauert. Auf der Unterseite sollte es allerdings nicht mehr unter 22,25 US-Dollar talwärts gehen, dies würde nämlich die Bemühungen der letzten Wochen zerstören und infolgedessen zu Verlusten auf 21,42 bzw. 20,69 US-Dollar führen.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

23,03 // 23,69 // 24,00 // 25,00 US-Dollar

Unterstützungen:

22,30 // 21,81 // 21,58 // 20,69 US-Dollar



Fazit

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 24,00 US-Dollar würde ein mögliches Kaufsignal erlauben zu vollziehen und im Anschluss Kursgewinne an 26,12 US-Dollar eröffnen. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 14,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME2J4J zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf 130 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 4,61 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das Niveau von 23,65 US-Dollar nicht überschreiten. Im Schein ergibt sich hieraus ein passender Stopp-Kurs von 2,28 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME2J4J

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,52 – 1,53 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

21,30 US-Dollar

Basiswert:

Silber-Future

KO-Schwelle:

21,30 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

22,84 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,61 Euro

Hebel:

14,1

Kurschance:

+ 130 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.