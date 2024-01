Silber: Was der starke Peiseinbruch vom Montag bedeutet

Montag, 22. Januar 2024

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Edelmetalle!

Heute geht es um den Basiswert Silber. Dieser steht seit fünf Wochen bereits unter starkem Abgabedruck und zeigt sich auch zu Wochenbeginn extrem schwach. Eine Feinunze Silber kostet am Montag, 22. Januar 2024 (17 Uhr MEZ): 22,14 USD (-1,9%).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf des Edelmetalls Silber auf Wochenbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert somit die Preisentwicklung zu Wochenbeginn; sprich: vom Montag. Die große, schwarze Kerze zeugt dabei vom starken Abverkauf des Edelmetalls. Damit setzt der Silber-Preis seine Korrektur der vergangenen Handelswochen fort und eine Feinunze kostet wieder so viel, wie letztmalig Mitte November 2023.

Zum Hintergrund Befürchtungen über die anstehende Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 31. Januar schwächen offenbar den Appetit der Anleger auf sichere Anlageformen. Edelmetalle nämlich werfen keinen laufenden Ertrag ab, wie dies bei festverzinslichen Anleihen der Fall ist. Jüngst veröffentlichte US-Einzelhandelsumsätze nähren die Befürchtung, die Fed könnte ihre erste Zinssenkung in diesem Jahr später als erwartet einläuten.

Die Prognose Der Silber-Preis präsentiert sich in einer charttechnisch kritischen Ausgangssituation. Sowohl kurz- wie auch mittelfristige gleitende Durchschnitte verlaufen gen Süden. Der MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Betrachtung ist bereits seit Wochen im Abwärtsmodus. Mit einem Test der 21,86er-Unterstützung ist beim Silber-Preis zu rechnen; dort werden die Weichen gestellt: ein Durchbruch nach unten könnte zahlreiche Stop-Losskurse auslösen und den Silber-Preis in Richtung 21 USD drücken. Für ein wieder freundlicheres Chartbild müsste sich der Unzen-Preis schon oberhalb von 23,50 USD präsentieren. Danach aber sieht es derzeit nicht aus.

Ein Rückblick Die Preisentwicklung bei Silber hatte ich bereits am 23. Dezember 2023 an dieser Stelle kritisch besprochen und ein Test der 21,86er-Untersützung erwartet. Preis damals: 22,80 USD. Die aktuelle Korrektur kommt für die Leser meines Newsletters damit nicht aus heiterem Himmel – ich bleibe für Sie am Ball!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

