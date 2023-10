Silber: Was jetzt für steigende Silberpreise spricht

Freitag, 13. Oktober 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Erneut im Blickfeld der Investoren: die Rohstoffe! Heute geht es einmal mehr um den Basiswert Silber, der in den vergangenen Handelswochen sehr viel durchmachen musste. Zum Wochenschluss hin kam es zu einem kräftigen Aufwärtsmove. Eine Feinunze Silber kostet am Freitag, 13. Oktober 2023 (18:15 Uhr): 22,64 USD (+3,8%).

Zum Hintergrund Die am Donnerstag, 12. Oktober 2023, veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA haben Spekulationen aufkeimen lassen, wonach die US-Notenbank (Fed) ihren Zyklus bei den Zinsanhebungen doch noch nicht abgeschlossen haben könnte.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf des Edelmetalls Silber auf Wochenbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert somit die Preisentwicklung der aktuellen Handelswoche (bis 13.10.23). In der Vorwoche kam es zu einem kräftigen Kurseinbruch, der die Notierungen unter 21 USD drückte. Das anschließende Comeback ist an der vorletzten Wochenkerze mit ihrem langen, unteren Docht ersichtlich. Damit konnte sich die Kursmarke um 21 USD erneut als tragfähiger Support behaupten! Die aktuell positive Wochenkerze bestätigt die potenzielle Trendumkehr. Wie geht es jetzt weiter?

Die Prognose Vorab: Weiterhin besteht ein kurzfristiger Abwärtstrend (A). Die Korrektur der vergangenen Wochen brachte nun auch die 200-Tagelinie zum Einknicken: der gleitende Durchschnitt, welcher den mittelfristigen Trend aufzeigt, verläuft gen Süden. Aktuell ist im Bereich um 22,80 USD (Abwärtstrendlinie) mit einer ersten Hürde zu rechnen. Sollte diese nach oben überwunden werden, kämen Notierungen um 23,30 USD (= 200 Tagelinie) ins Spiel. Auf der Unterseite bleibt der Support um 21 USD eine – hoffentlich – tragfähige Unterstützung. Die Ausgangslage bei Silber klart sich damit zunehmend auf.

Die Strategie Der Optionsscheine Expert Trader© verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell