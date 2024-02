Silber-Preis stabilisiert sich: Diese Preismarke haben Chartisten jetzt im Blick

Mittwoch, 21. Februar 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell spannend: die Edelmetalle. Heute geht es um den Basiswert Silber. Dieser zeigt sich bereits die zweite Handelswoche in Folge extrem stark. Eine Feinunze Silber kostet am Mittwoch, 21. Februar 2024 (13:40 Uhr MEZ) 23,06 USD (+0,6%).

Zum Hintergrund Die Zeichen mehren sich, dass die US-Notenbank (Fed) ihre erste Zinssenkung in diesem Jahr später als erwartet einläuten könnte. Ein hohes Zinsniveau ist für die ertragslosen Edelmetalle (weder Zins- noch Dividendenzahlung) grundsätzlich negativ zu bewerten. Das aber war bereits im Vorfeld der vergangenen Fed-Sitzung erwartet worden. Zuletzt konnten sich auch Gold und Palladium wieder festigen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf des Edelmetalls Silber auf Tagesbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert somit die Preisentwicklung am Mittwoch. Der weiße Kerzenkörper steht dabei für steigende Notierungen. Seit Wochenbeginn konsolidiert der Silber-Preis auf hohem Niveau knapp unterhalb seiner 200-Tagelinie. Unterstützung kommt vonseiten des ansteigenden MA(21), der den Kursen künftig einen gewissen Halt gewähren könnte. Kurzum: die Ausgangslage klart sich zunehmend auf.

Die Prognose Der Silber-Preis bildete im Januar / Februar bei 21,90 / 22 USD einen Doppelboden aus (grüne Pfeile). Damit darf die 21,90-USD-Preislinie als tragfähige Unterstützung bezeichnet werden; zumindest in der kurzfristigen Chartbetrachtung. Auf der Oberseite bleibt die Preislinie bei 23,52 USD ein zäher Widerstand, der sich bis Jahresanfang zurückverfolgen lässt. Die Ausgangslage klart sich dennoch auf, was auch an der wieder steigenden 21-Tagelinie erkennbar ist. Chartisten achten jetzt insbesondere auf den Widerstand bei 23,52 USD – ein nachfolgender Break out nach oben wäre für die weitere Preisentwicklung bei Silber sehr positiv zu bewerten.

Ein Rückblick Am 5 Februar hatte ich Silber letztmalig an dieser Stelle besprochen – und ein neuerlicher Test der 22-USD-Unterstützung in Aussicht gestellt. Dieser Test erfolgte am 14. Februar. Ich bleibe für Sie am Ball – auch auf dem Silbermarkt!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

