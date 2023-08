Silber-Preis: Wie nachhaltig die Preisrallye wirklich ist

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":









Freitag, 25. August 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Edelmetalle! Heute geht es um Silber (XAG/USD). Das Metall gehört im Wochenverlauf (rd. +5,7%) mit zu den Outperformern bei den Edelmetallen. Eine Unze Feinsilber kostet am Freitag, 25. August 2023 (15: Uhr MEZ): 24,12 USD (+0,1%).

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Chartverlauf des Unzen-Preises für Silber (XAG/USD) auf Tagesbasis. Jede Kerze visualisiert also den Preisverlauf innerhalb eines Tages. Deutlich zu erkennen: der Kurssprung vom Mittwoch (+3,9%), der als große, weiße Tageskerze zu erkennen ist. Zwischenzeitlich indes hat sich in der kurzfristigen Betrachtung bereits eine überkaufte Marktsituation eingestellt, erkennbar am rot schraffierten Bereich des Slow-Stochastik-Indikators.

Die Prognose

Aus charttechnischer Sicht aktuell hoch interessant: Die Silber-Preisnotierung ist sowohl durch ihre 200-Tagelinie als auch durch ihre 21-Tagelinie als relativ solide unterstützt zu beschreiben. Die für Chartisten relevanten Schlüsselmarken liegen aktuell bei 24,48 USD (Widerstand) und um 23 USD (Unterstützung). Im Idealfall hält die 200-Tagelinie bei 23,30 USD. Die Ausgangslage beim Silberpreis klart sich, insbesondere auch in der mittelfristigen Betrachtung, zunehmend auf. Der Silberpreis wird sich aber auch weiterhin als hoch volatil präsentieren – ich halte Sie auf dem Laufenden!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

