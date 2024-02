Silber-Preis: Warum die Situation weiter angespannt bleibt

Montag, 5. Februar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell spannend: die Edelmetalle. Heute geht es um den Basiswert Silber. Dieser steht bereits die zweite Woche in Folge unter Abgabedruck und zeigt sich auch zu Wochenbeginn hin schwach. Eine Feinunze Silber kostet am Montag, 5. Februar 2024 (19:99 Uhr MEZ) 22,34 USD (-1,4%).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf des Edelmetalls Silber auf Wochenbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert somit die Preisentwicklung zu Wochenbeginn; sprich: vom Montag. Der schwarze Kerzenkörper steht dabei für fallende Notierungen. Und diese lagen im Vormittagshandel bereits unterhalb des Vorwochentiefs bei 22,38 USD. Die Ausgangslage bleibt damit angespannt.

Zum Hintergrund Weiterhin hegen Anleger und Analysten die Vermutung, die US-Notenbank (Fed) könnte ihre erste Zinssenkung in diesem Jahr später als erwartet einläuten. Ein hohes Zinsniveau ist für die ertragslosen Edelmetalle (weder Zins- noch Dividendenzahlung) grundsätzlich negativ zu bewerten.

Die Prognose Der Silber-Preis setzt im Februar seinen bestehenden Abwärtstrend fort. Dieser wird durch den fallenden Verlauf der 200-Tagelinie visualisiert. Gleichzeitig bildet dieser gleitende Durchschnitt – aktuell bei 23,40 USD verlaufend – einen Widerstand nach oben. Zuvor jedoch ist bereits im Bereich der 23er-Preislinie eine erste Hürde zu erwarten. Auf der Unterseite gilt es, weiterhin die Linie 22,37 USD im Blick zu halten – ein schwieriges Unterfangen angesichts eines aktuellen Kurses um 22,35 USD. Ein neuerlicher Test der 22-USD-Marke sollte damit einkalkuliert werden.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

