Silber-Preis: Auf diesen Widerstand kommt es jetzt an

Freitag, 22. März 2024

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick mal wieder den Edelmetallen – es geht um die jüngste Preisrallye bei Silber (XAG/USD). Eine Feinunze Silber notiert am Freitag, 22. März 2024 (17:45 MEZ) bei 24,68 USD (-0,3%).

Zum Hintergrund Die Hoffnungen auf Zinssenkungen im laufenden Jahr beflügelten zuletzt die Preise für die Edelmetalle. Nach den Äußerungen der US-Notenbank (Fed) zur Wochenmitte hin sprang der Silber-Preis am Mittwoch um 2,8 Prozent nach oben. Dieser Aufwärtsmove wurde zwischenzeitlich wieder bereinigt und Silber notiert erneut auf seinem Vorwochen-Niveau.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Kursverlauf des Silber-Preises auf Wochenbasis. Jede Kerze visualisiert damit die Bewegung des Unzen-Preises innerhalb einer Handelswoche. Zu erkennen: die vergangenen Wochenkerzen mit ihren großen, weißen Körpern – diese zeugen von der jüngst kräftigen Aufwärtsbewegung des Silber-Preises. Ebenfalls zu erkennen: die Preislinie um 25 USD, die ich als psychologisch bedeutsamer Widerstand für den Silber-Preis bezeichnen möchte. Im Bereich dieser Preismarke setzten zuletzt stets Gewinnmitnahmen ein. Aktuell gesellt sich eine überkaufte Marktsituation hinzu; dies mit Blick auf den wöchentlichen Slow-Stochastik-Indikator.

Die Prognose Mit Blick auf den Verlauf der 200-Tagelinie muss der übergeordnete Trend weiterhin als seitwärts beschrieben werden. Die 21-Tagelinie (im obigen Wochenchart nicht ersichtlich) allerdings strebt nach oben und spricht von einem kurzzeitigen Aufwärtstrend. Die nächste Unterstützung machen wir im Bereich um 24 USD aus; anschließend im Bereich um 23,30 USD.

Ein Rückblick Am vergangenen 21. Februar hatte ich den Silber-Preis an dieser Stelle positiv besprochen. Kurs damals: 23,14 USD. »Ein nachfolgender Break out (über 23,52 USD) wäre sehr positiv zu bewerten«, so meine Ansage. Im Anschluss an dem erfolgreichen Ausbruch stieg der Silber-Preis bis auf 25,75 USD. Leser konnten damit einen Gewinn von knapp zehn Prozent erzielen.

Manfred Ries, Chefredakteur

