Silber: Panikartige Eindeckung der BIG4 führten zu Preissprung

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Terminmarkt: COT-Report vom 23.09.2022

Der COT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die COT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhielten noch vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die COT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.

Die größten vier Händler an der COMEX hatten zum Stichtag Dienstag ihre Shortposition um 2 Tage ausgebaut. Das ist gut, denn dies zeigt uns, dass die Stärke am Silbermarkt im Vergleich zum Goldmarkt nicht auf Eindeckungen bei den BIG4 beruhte, sondern der Silbermarkt eng ist und sich deshalb der Preis stark hielt. Dennoch zeigt sich leichte Schwäche in den Daten zur Vorwoche.

Deshalb fiel der COT-Index auch auf 90 Punkte, während der COT-Index für Gold bei 100 Punkten ist. Die Daten sind weiterhin extrem bullisch. Es fehlt nur ein Katalysator, wie ein politisches Ereignis, auf das eine Wende in der Geldpolitik folgt und die Edelmetalle beginnen eine neue Hausse. Luft nach unten ist kaum mehr vorhanden kurzfristig. Mittelfristig auf Sicht von 6-12 Monaten ist das Setup unverändert extrem bullisch bei diesen Preisen. Ansonsten sind die COT-Daten bullisch, weshalb man nur technische Kaufsignale annehmen und Verkaufssignale ignorieren sollte. Rücksetzer und Korrekturen stellen Kaufchancen dar.

Im Verhältnis zum Open Interest sind die COT-Daten mit einem COT-Index von 89 Punkten immer noch bullischDie BIG4 haben ihre relativ hohe Shortposition um 2 Tage der Weltproduktion erhöht

In der letzten Handelswoche hat ein kurzfristiger Abwärtstrend beim Silber gehalten, nachdem der Goldpreis weiter deutlich einbrach. Dennoch mussten sich die Silberbullen am Freitag geschlagen geben, nachdem der Goldpreis stark fiel, sodass letztlich auch ein kurzfristiger Aufwärtstrend beim Silber brach.

Kurzfristig findet Silber an dem neuen kurzfristigen Abwärtstrend einen Widerstand. Gelingt ein Anstieg darüber, so würde es ein kurzfristiges Kaufsignal mit dem Ziel bei 22$ geben. Geht dies mit einer Trendwende beim Gold einher, könnte dies auch die große Trendwende beim Silber bestätigen und ein weiterer Preisanstieg bis 28$ im nächsten Jahr folgen.

Solange der Goldpreis weiter fällt und der Dollar weiterhin stark ist, droht der Silberpreis noch einmal unter 18$ zu fallen. Womöglich gelingt es Gold und Silber erst mit einem Top beim USD-Index wieder deutlich anzusteigen, während wir bis dahin eine Streckfolter auf niedrigem Niveau durchleben. Ein finaler Abverkauf unter 18$ kann immer noch nicht ausgeschlossen werden, wenn entsprechende Panik an den Märkten herrscht und exogene Faktoren sowie die Notenbanken weiterhin auf die Weltwirtschaft einschlagen.

Der Silberpreis scheiterte an einem kurzfristigen Abwärtstrend

Im Kurzfristchart ist der Abwärtstrend, an dem der Silberpreis in der letzten Woche gescheitert war, deutlich zu sehen. Gold brach am Freitag deutlich ein und so fiel auch der kurzfristige Aufwärtstrend beim Silber, wodurch es zu Gewinnmitnahmen kam. Grundsätzlich ist Silber im kurzfristigen Trading aktuell short, bis der neue Abwärtstrend überwunden oder deutlich tiefer eine Trendwende vollzogen werden kann.

Der Terminmarkt ist stark überverkauft, was die COT-Daten zeigen, während der Silberpreis in den letzten Wochen zur Stärke neigte, weshalb ein Short-Trade jetzt ein schlechtes CRV und eine niedrige Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hat. Man sollte daher besser nur auf der Seitenlinie stehen und abwarten, denn ein erneuter Anstieg mit einem neuen Kaufsignal über dem Abwärtstrend könnte schnell kommen. Im schlimmsten Falle fällt Silber in einem irrationalen Überschwang noch einmal 2-3 US-Dollar tiefer, was man dann gut für erneute antizyklische Käufe nutzen sollte.

Ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend brach in der vergangenen Handelswoche Langfristige Analyse

Silber handelte über fünf Jahre hinweg in einer Handelsspanne zwischen 14 US-Dollar auf der Unterseite und 19 US-Dollar auf der Oberseite. Seit dem bullischen Ausbruch Mitte 2020 ist das langfristige Chartbild sehr bullisch.

Charttechnisch ist der Preisrückgang auf 18$ im Langfristchart ein idealtypischer Rücksetzer. Silber sollte sich in den nächsten Monaten spätestens mit der Kapitulation der Notenbanken wieder in die Handelsspanne zwischen 22$ und 28$ zurückarbeiten. In den nächsten 1-2 Jahren ist dann ein Ausbruch über 28$ wahrscheinlich, worauf ein Anstieg auf 36$ folgen dürfte.

Noch spielen die Notenbanker den Falken, doch sobald die Rezession offen zutage tritt und die Notenbanken diese Chance nutzen, um mehr Geld zu drucken, werden erst Gold und danach Silber neue Allzeithochs erreichen. Dann wird die Nachfrage nach Gold und auch Silber zum Schutz vor Inflation stark ansteigen. Es dürfte sich dann über einige Jahre hinweg ein Defizit am physischen Markt entwickeln, das den Silberpreis weit über sein nominales Allzeithoch bei 50 US-Dollar tragen wird.

Langfristig ist das Chartbild bullisch und ein Rücksetzer auf das ehemalige Ausbruchsniveau bei 18$ idealtypisch View enclosure: bigstock-Boxes-With-British-Pound-Sterl-460181073.jpg [image/jpeg]

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.