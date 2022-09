Silber – ein Multitalent, auch für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber sollte kein Schattendasein führen als kleiner Bruder des Goldes

Silber besitzt eine einzigartige Geschichte und unglaublich viele Verwendungsmöglichkeiten in Kunst, Medizin und Technologie. Der Silberabbau begann vor 5.000 bis 6.000 Jahren in Anatolien. Als Währung diente Silber bereits rund 700 vor Christus. Später wurde Silber auch in Griechenland, Spanien, Deutschland und Osteuropa abgebaut. Von zirka 1.500 bis 1.800 lag die Produktion des weißen Metalls in den Händen von Peru, Mexiko und Bolivien. Heute wird das meiste Silber in Australien, Kanada, in den USA, Japan, Chile, Russland und Afrika produziert. Pro Jahr erblicken gut 800 Millionen Feinunzen Silber das Licht der Welt. In 2022 werden es voraussichtlich 840 Millionen Unzen sein.





Silber wird nicht nur in Mobiltelefonen, Computern, Halbleitern und Automobilen verwendet, sondern auch in Wasserreinigungssystemen oder Solarstrahlungskacheln von Raumfahrzeugen. Die stärkste Legierung weltweit besteht aus Silber und Aluminium. In der Gesundheitsvorsorge wird die starke antibakterielle Wirkung des Silbers geschätzt. Und nach Gold ist Silber das formbarste und dehnbarste Element. Um in Silber zu investieren, gibt es viele Möglichkeiten, wie beispielsweise Münzen, Barren oder die Werte von Silbergesellschaften. Betrachtet man die letzten Jahre, so lag der Silberpreis durchschnittlich im Jahr 2021 bei 25,14 US-Dollar, im Jahr 2020 bei 20,52 und im Jahr 2019 bei 16,21 US-Dollar im Durchschnitt. Silber wird zunehmend in der Industrie verarbeitet. Im vergangenen Jahr war bei der Silbernachfrage ein Rekordhoch zu verzeichnen gewesen. 508,2 Millionen Unzen Silber verschlang die Industrie, darunter die Solarbranche, Unterhaltungselektronik oder Investitionen in die 5G-Infrastruktur. Wer auf einen weiter steigenden Silberverbrauch setzen möchte, kann dies mit Aktien von Tier One Silver oder MAG Silver tun. Tier One Silver besitzt Silber-, Gold- und Basismetallprojekte in Peru, wobei Curibaya das Hauptprojekt darstellt. MAG Silver betreibt zusammen mit Fresnillo das Juanicipio-Projekt in Mexiko. Im vierten Quartal 2022 soll die Produktion hochgefahren werden.





