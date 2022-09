Silber: Knappe Angelegenheit

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Kursexplosion aus dem zweiten Halbjahr 2020 hat der Silber-Future in den letzten Monaten zur Unterseite auskonsolidiert und ist auf den letzten möglichen Trendwendepunkt um das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei grob 18 USD zurückgefallen. Dort zeichnet sich seit Wochen eine volatile Seitwärtsphase mit Bodenbildungstendenzen ab.

Die letzte große Bodenbildungsphase beim Silber-Future dauerte zwischen Ende 2014 und April 2020 an und wurde im Bereich von 13,75 US-Dollar vollzogen. Just mit Ausbruch der Corona-Pandemie schoss der Wert des Silber-Futures auf 30,09 US-Dollar hoch, seit Februar letzten Jahres konsolidiert das Edelmetall zur Unterseite aus. Dabei begab sich der Rohstoff exakt in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements und somit der letztmöglichen Trendwendestelle im laufenden Abwärtstrend. Diese stützt seit Wochen die Notierungen, wodurch ein möglicher Bodenbildungsprozess gerade abläuft.

Trendwende möglich

Aus der aktuellen Schiebephase zwischen 18,00 und grob 20,84 US-Dollar können noch keine signifikanten Impulse abgeleitet werden, zugute kommt dem Edelmetall jedoch ein höheres Tief, als das aus Ende August. Sollte es demnach gelingen die obere Hürde sowie die beiden gleitenden Durchschnitte zwischen 21,28 und 21,64 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, wäre dies ein klares Anzeichen für eine längere Erholungsphase, diese könnte bis 22,51 und darüber rund 24,00 US-Dollar andauern. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 17,97 US-Dollar würden allerdings Abschläge auf die Jahrestiefs bei 17,56 US-Dollar drohen. Mittelfristige Verkaufssignale sind aber erst darunter zu erwarten.

Silber-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 19,42 // 20,00 // 20,87 // 21,28 US-Dollar Unterstützungen: 18,30 // 17,97 // 17,56 // 16,95 US-Dollar

Fazit

Der aktuelle Bereich kommt lediglich für spekulative Long-Ansätze in Betracht, erst oberhalb von mindestens 21,50 US-Dollar dürfte eine nachhaltige Trendwende ins Spiel kommen und könnte Zugewinne an 22,51 und 24,00 US-Dollar bereithalten. Für dieses Szenario und auch den spekulativen Long-Ansatz könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9377 zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus wäre eine Gesamtrendite von 290 Prozent möglich. Endgültiges Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 6,94 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau bei einem spekulativen Einstieg die Marke von 18,00 US-Dollar nicht überschreiten, woraus sich ein äquivalenter Stopp von 0,75 Euro im Schein ergeben würde.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC9377

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,80 - 2,82 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 17,3457 US-Dollar

Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 17,3457 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 18,95 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,94 Euro Hebel: 11,2

Kurschance: + 290 Prozent Quelle: Morgan Stanley

