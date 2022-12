Silber: Ist das der große ‚Break out‘?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

von Manfred Ries

Freitag, 2. Dezember 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zu Monatsbeginn hin interessant: die …

...Rohstoffe! Es geht um das Thema Edelmetalle. Konkret: Um den Preis für Silber. Dieser versucht sich einmal mehr an einem Ausbruch nach oben. Der Preis für eine Unze Silber am Freitag, 2. Dezember 2022 (18:15 Uhr MEZ): 23,11 USD (+2,1%).

Die Ausgangslage. Der Silber-Preis befindet sich nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend; dies verdeutlicht die Abwärtstrendlinie (A), die im Februar 2021 ihren Anfang nahm. Ausgehend vom 2021-Hoch bei 30,07 USD ist der Silber-Preis bis auf 17,53 USD eingebrochen – ein Minus von 41 Prozent. Seit September geht es – innerhalb einer überkauften Marktsituation – wieder aufwärts; dargestellt durch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie (B). Dabei wurde im November die 200-Tagelinie nach oben durchbrochen – ein positives Signal, zumal der Preiszuwachs im November sehr hoch ausfiel (siehe vorletztes Candle mit seinem großen, weißen Kerzenkörper) und der Silber-Preis nahe seines Monatshochs schloss.

Der Ausblick. Chartisten haben jetzt den nächsten Widerstand im Visier, der sich ~22,50 USD formiert. Am Freitag notierte Silber bereits darüber! Wie nachhaltig ist der Break out? Die Silber-Preisnotierung konnte in den vergangenen drei Monaten ~25 Prozent gewinnen. Dabei zeigen sich die Notierungen im kurzfristigen Zeitfenster bereits ein wenig überkauft. Im übergeordneten Bild jedoch überzeugt die Charttechnik. Ein gelungener Ausbruch über 22,50 USD würde ein (erstes) Kursziel von dann ~25 USD rechtfertigen. Die Chancen dafür sind gegeben - die kommende Handelswoche entscheidet. Der MA(200) bleibt ein Support. Von einem weiterhin volatilen Gebaren der Notierungen ist auszugehen.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert: auch bei den Edelmetallen!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.