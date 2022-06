Silber-Future: Unterstützung naht

Seit nunmehr Anfang letzten Jahres konsolidiert der Silber-Future nach einer vorherigen und äußerst steilen Kursrallye abwärts und versucht sich nun im Bereich von 20,50 USD und dem dort verlaufenden 200-Wochen-Durchschnitt zu stabilisieren. Hauptaugenmerk liegt auf einem potenziellen Doppelboden.

Nachdem der Silber-Future im Zeitraum zwischen März 2020 und Februar letzten Jahres von 11,63 auf 30,09 US-Dollar zugelegt hatte, wurde aus dem Langfristchart eine Konsolidierung erkenntlich, diese setzt sich nur wenig später durch und führte das Edelmetall Anfang Mai auf ein Verlaufstief von 20,46 US-Dollar abwärts und somit in den unmittelbaren Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts. Nach einem kurzen Anstieg an 22,51 US-Dollar setzten wieder Gewinnmitnahmen ein, aktuell tendiert Silber wieder zu seinen Jahrestiefs zurück. Sollte an dieser Stelle mithilfe des EMA 200 ein Doppelboden gelingen, könnte die Konsolidierung der letzten Monate endlich ein Ende finden und wieder Aufwärtspotenzial freisetzen. Eine engmaschige Beobachtung der aktuellen Jahrestiefs sollte jetzt nicht ausbleiben!

Die Spannung steigt

Vorläufig sollten sich Investoren noch auf weiter rückläufige Notierungen mindestens auf 20,46 bzw. den EMA 200 bei 20,42 US-Dollar einstellen. Sollte sich an dieser Stelle im Tagesstart eine deutliche Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer zeigen und der Silber-Future mindestens über 21,43 US-Dollar wieder zulegen, würde das die Annahme eines Doppelbodens stützen. Aber erst oberhalb von 22,51 US-Dollar dürften weitere Zugewinne an 23,35 und darüber an 24,69 US-Dollar erfolgen. Scheitert eine nachhaltige Stabilisierung im genannten Unterstützungsbereich, müssten weitere Abschläge auf rund 19,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 21,05 // 21,66 // 22,09 // 22,51 US-Dollar Unterstützungen: 20,63 // 20,46 // 190,90 // 19,12 US-Dollar

Fazit

Vorsichtige Long-Ansätze kommen aus technischer Sicht erst oberhalb von 21,42 US-Dollar zustande und können zumindest für einen Anstieg an die Hochs der letzten Zwischenerholung bei 22,51 US-Dollar genutzt werden. Ein Abschluss des Doppelbodens kann aber erst über dieser Zielmarke erfolgen, dies würde im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial an 23,34 und 24,69 US-Dollar eröffnen. Interessierte Anleger können sich schon einmal im Vorfeld das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA06VZ etwas genauer ansehen, bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt Investoren eine Renditechance von über 300 Prozent. Entsprechende Zielmarken im Schein gemäß den Kurszielen im Future wurden bei 2,53, 3,31 und 4,59 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte die aktuellen Jahrestiefs vorläufig allerdings noch nicht überschreiten, daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,54 Euro ergeben. Noch sollte man aber vorsichtshalber von der Seitenlinie aus beobachten.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA06VZ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,86 - 0,87 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 19,9159 US-Dollar

Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 19,9159 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 20,74 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,59 Euro Hebel: 22,5

Kurschance: + 300 Prozent Quelle: Morgan Stanley

