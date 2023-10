Silber - das Beste aus zwei Welten

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber ist ein Währungsmetall und zugleich ein Industriemetall großer Wichtigkeit

Auch wenn der aktuelle Silberpreis – er hat gerade ein neues Sechs-Monats-Tief erreicht – die Anleger im Moment nicht so erfreut, so ist der Silbermarkt doch ein wichtiger Investmentbereich. Aufgrund der Verwendungsbereiche sehen viele Analysten für die nächsten Monate auch wieder einen Preis von bis zu 30 US-Dollar je Feinunze. Manch einer sieht den Preis in absehbarer Zeit auch noch höher steigen. Das Edelmetall wird in der Herstellung von Solarzellen verwendet, ein Bereich, der sich im Wachstum befindet. Der Trend zur Elektromobilität sollte ein weiterer Katalysator für den Silberpreis darstellen. Denn fast jede elektronische Verbindung in einem Elektrofahrzeug enthält Silber. Dies ist ein Trend, bei dem die Tendenz stark steigend ist. Laut Schätzungen soll die Silbernachfrage der Automobilindustrie bis 2025 auf rund 100 Millionen Unzen jährlich ansteigen, was einem Zuwachs von 60 bis 70 Prozent entspricht. Neben der Solarindustrie und der Autoindustrie wird Silber in unzähligen Anwendungen gebraucht.

Interessant ist auch ein Blick auf die größten Silberproduzenten. Insgesamt wurden 2022 rund 26.000 Tonnen Silber produziert. Das größte Silberproduktionsland ist mit Abstand Mexiko. Am meisten Silber weltweit kommt von Mexikos Silberproduzent Fresnillo. Auf Platz zwei und auch als bedeutendster Silberproduzent in der Europäischen Union präsentiert sich die polnische KGHM. Newmont gebührt Platz drei, wobei die gesamte Silberproduktion aus Mexiko stammt. In Mexiko gibt es noch eine Reihe andere empfehlenswerte Silberunternehmen, zum Beispiel Discovery Silber oder MAG Silver. MAG Silver ist mit seiner Beteiligung am Juanicipio-Projekt (produziert bereits kommerziell) in Mexiko auf dem besten Weg ein primäres Silberunternehmen zu werden. Discovery Silber besitzt ebenfalls in Mexiko das Codero-Silberprojekt, damit eine der größten unerschlossenen Silberreserven der Erde.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.