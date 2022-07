Silber: Auf Gratwanderung

Seit nunmehr Anfang letzten Jahres konsolidiert der Silberpreis nach einem vorherigen und äußerst dynamischen Kursanstieg an 30 USD talwärts und begab sich in den letzten Wochen sogar unter den EMA 200 abwärts. Der aktuelle Kursbereich stellt technisch eine äußerst markante Unterstützung dar, an derer Silber die letzte Chance auf eine Trendwende vor einem weiteren Kurssturz besitzt.

Ähnlich wie beim Gold-Future sind die Notierungen zuletzt in markante Unterstützungsbereiche zurückgerudert, im Falle von Silber ist das Niveau um das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie einer Horizontalunterstützung aus den Jahren 2019/2020. Kann die seit Anfang letzten Jahres andauernde Abwärtsbewegung an dieser Stelle nicht gestoppt werden, würden weitere Verluste drohen, zweifelsfrei dürfte es zu erhöhter Volatilität auf dem aktuellen Kursniveau kommen. Eine engmaschige Beobachtung sollte nicht ausbleiben, um nicht die entscheidenden Signale auf der Long- oder Short-Seite zu verpassen.

Trendwendemuster fehlen bislang

Der Bereich zwischen 17,50 und 18,55 US-Dollar dürfte von hoher Volatilität geprägt sein, sollte im Bereich dieser markanten Unterstützung eine Trendwende gelingen, könnte ein Rücklauf zumindest an den 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 20,47 US-Dollar einsetzen. Aber erst da drüber dürfte im Rahmen des laufenden Abwärtstrends weiteres Kurspotenzial freigesetzt werden und würde dem Edelmetall etwas Luft verschaffen. Wochenschlusskurse unterhalb von 17,50 US-Dollar würden das Schicksal mittelfristig besiegeln, Abschläge auf 16,43 und darunter sogar 14,65 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nicht aus und würden sich für einen entsprechenden Handelsansatz anbieten.

Silber-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 18,92 // 19,40 // 19,87 // 20,47 US-Dollar Unterstützungen: 18,30 // 17,68 // 16,95 // 16,60 US-Dollar

Fazit

Eine Auswertung in der aktuellen Lage ist nicht ganz einfach, daher muss mit entsprechenden Einstiegsvoraussetzungen gearbeitet werden. Da der Dollar weiter an Stärke gewinnt und dies auf absehbare Zeit auch noch so bleiben könnte, darf auch im Falle eines Scheiterns bullischer Marktteilnehmer einen Boden auszubilden, ein Short-Investment mit Zielen bei 16,43 und 14,65 US-Dollar ins Auge gefasst werden. Hierzu könnte zum Beispiel das Open End Turbo Short WKN VV4UQ7 zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Umsetzung dadurch eine Renditechance von 175 Prozent ermöglichen. Eine Verlustbegrenzung sollte in der anhaltend hohen Volatilität das Niveau von 18,80 US-Dollar nicht unterschreiten, hieraus ergibt sich ein entsprechender Ausstiegskurs im Schein von 0,25 Euro. Um nicht ins fallende Messer zu greifen, sollte die Einstiegsvorausbesetzung unbedingt beachtet werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: VV4UQ7

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,55 - 1,56 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 19,91 US-Dollar

Basiswert: Silber (Troy Ounce) KO-Schwelle: 19,91 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 18,43 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,40 Euro Hebel: 11,2

Kurschance: + 175 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.