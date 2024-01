Silber, ein Alleskönner

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Mit seiner doppelten Funktion als Anlagemetall und als Industriemetall ist Silber etwas Besonderes

In der Antike gab es Zeiten, in denen Silber wertvoller als Gold war. Durch große Silberfunde in Südamerika und durch eine wachsende Silberproduktion verlor Silber im Verhältnis zu Gold an Wert. Hierzulande und auch anderswo war übrigens bis 1871 die Währung durch Silber gedeckt. Von Anfang Oktober bis Ende November 2023 stieg der Silberpreis deutlich an. Ende Oktober ging es nach unten mit dem Preis und Mitte November ging es wieder aufwärts. Heute kostet die Feinunze Silber rund 23 US-Dollar. Dass Silber ein bedeutendes Industriemetall ist, ist bekannt. Darunter sind viele Bereiche, vor allem wenn es um grüne Energien geht, die wachsen. Daneben gibt es weitere Bereiche, in denen Silber mit seinen Eigenschaften punkten kann wie etwa in Silberoxidbatterien. Diese werden in Quarzuhren, Hörgeräten und Digitalkameras sowie Mobiltelefonen verwendet. In der Kosmetikindustrie wird Silber eingesetzt, ebenso in antimikrobiellen Kitteln für Personal und Patienten im Medizinbereich. In zum Beispiel Düsentriebwerken sorgen mit Silber galvanisierte Kugellager für bessere Leistung und eine höhere Lebensdauer. Bildschirme, LED-Leuchten enthalten auch Silber. NASA-Astronauten bekommen Trinkwasser, das mit Silber gereinigt wird. Denn Silber macht Bakterien im Wasser unschädlich. In Waschmitteln finden sich manchmal Silber-Nanopartikel. Die Möglichkeiten Silber gewinnbringend einzusetzen, kann fast unendlich fortgeführt werden. Besonders wichtig ist der Einsatz von Silber in Sonnenkollektoren, eine stark wachsende Branche. Wer auf den sogenannten kleinen Bruder des Goldes setzen möchte, kann sich mit Unternehmen wie Discovery Silver oder Vizsla Silver vertraut machen. Discovery Silver besitzt Silber- und Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordamerika. Besonders das Codero-Projekt in Chihuahua punktet mit sehr großen Silberressourcen. Vizsla Silver verfügt über das aussichtsreiche Panuco-Projekt in Mexiko, es enthält Gold und Silber.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/) und Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.