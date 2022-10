Silber: 38,2 Prozent Fibo zeigt Wirkung

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silber-Future ist zuletzt in den Bereich der Hochs von vor Corona zurückgefallen und bewegt sich auf dem 38,2 % Fibonacci-Retracement seit Wochen grob seitwärts. Das impliziert eine potenzielle Bodenbildungsphase in diesem Bereich, noch konnten aber weder Bullen noch Bären deutliche Akzente setzen.

Nach dem massiven Kurssprung von 11,63 auf 30,09 US-Dollar im Zeitraum zwischen März 2020 und Januar 2021 folgte zunächst eine sehr breite Stabilisierungsphase, zu Beginn dieses Jahres bröckelten die Notierungen jedoch zur Unterseite und verursachten Verlusten auf 17,56 US-Dollar. Genau im Bereich der letztmöglichen technischen Trendwendestelle um das 38,2 % Fibonacci-Retracement von 18,30 Euro zeichnet sich seit Wochen jedoch der Versuch einer Bodenbildungsphase ab. Für eine nachhaltige Trendwende müssen Bullen aber deutlich nachlegen.

Auf Richtungssuche

Verwertbare Impulse auf der Oberseite können erst durch einen deutlichen Kursanstieg über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 21,20 und 21,29 US-Dollar für den Silber-Future abgeleitet werden. In diesem Fall könnte anschließend ein Anstieg an 22,51 und glatt 24,00 US-Dollar bevorstehen. Spätestens ab 25,40 US-Dollar sollten Investoren jedoch mit längeren Gewinnmitnahmen rechnen. Sollte die anhaltende Bodenbildungsphase jedoch zur Unterseite durch einen Kursrutsch unter 17,56 US-Dollar aufgelöst werden, müssten zeitnahe Abschläge auf 16,58 und darunter sogar in den Bereich von 15,70 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

Silber-Future (Wochenchart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 29,17 // 21,29 // 22,51 // 25,40 US-Dollar Unterstützungen: 18,30 // 17,56 // 16,85 // 16,58 US-Dollar

Fazit

Sobald zumindest die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 überwunden werden, wären erst größere Impulse in Richtung 22,51 und darüber 25,40 US-Dollar für den Silber-Future zu erwarten. Wer sich dem bullischen Aufruf dann anschließen möchte, könnte beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV071T zurückgreifen. Die Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt dann 240 Prozent. Das endgültige Ziel im Schein wurde unterdessen bei 5,69 Euro errechnet, das Zwischenziel um 22,51 US-Dollar wäre äquivalent mit einem Kursniveau im Schein von 2,80 Euro zu vergleichen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch den Bereich von vorläufig 20,65 US-Dollar nicht überschreiten. Hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,94 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV071T

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,58 - 1,59 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 17,74 US-Dollar

Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 17,74 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 19,21 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,69 Euro Hebel: 13,4

Kurschance: + 240 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.